Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En los últimos días, el municipio de Chaparral, en el departamento de Tolima, ha experimentado más de 200 sismos en menos de 48 horas, de acuerdo con datos del Servicio Geológico Colombiano. Este enjambre sísmico —caracterizado por la sucesión de numerosos eventos sísmicos en un corto período de tiempo— fue perceptible no solo en Tolima, sino también en Huila, Cauca, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, generando incertidumbre en la población local.

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Ante las múltiples preguntas de la comunidad, Mónica Arcila, experta del Servicio Geológico Colombiano, explicó durante una entrevista con el periodista Juan Diego Alvira que este fenómeno tiene un origen enteramente natural. Arcila fue enfática en aclarar que no existe relación entre estos temblores y actividades humanas como la exploración petrolera o el fracking. En sus palabras, “la sismicidad registrada en la zona no está asociada a actividades humanas”, descartando así especulaciones que frecuentemente circulan en momentos de alta actividad sísmica.

De acuerdo con la experta, la región de Chaparral se ubica en una zona con alta complejidad tectónica. Es una franja de transición entre la cordillera y el Valle Superior del Magdalena, donde convergen diversas fallas geológicas activas, lo que explica que sea propensa a registrar este tipo de fenómenos naturales. Entre los sismos registrados durante este periodo, más de 130 eventos superaron la magnitud 2.0 y al menos cinco alcanzaron valores de 4.0 o mayores. La mayor profundidad documentada fue inferior a 30 kilómetros.

Arcila también aportó contexto frente a otros fenómenos sísmicos similares. Por ejemplo, diferenció el enjambre sísmico actual de Chaparral del conocido Nido Sísmico de Bucaramanga, en la Mesa de los Santos. Mientras el nido de Bucaramanga se considera una fuente constante de sismos, el evento observado en Chaparral corresponde a un enjambre, lo que implica que su duración será limitada en el tiempo.

No se trata de una situación inédita para Chaparral. Según Arcila, la zona ya ha registrado anteriormente movimientos sísmicos significativos: un evento de magnitud 6.7 en septiembre de 1997 y sismos de 5.3 en los años 2007 y 2009. Finalmente, ante la inquietud sobre posibles vínculos con el terremoto de magnitud 7.4 en San José del Palmar, Chocó, la experta indicó que no se puede establecer una relación directa, aunque reconoció que estos sucesos pueden estar asociados a reajustes tectónicos.

Arcila también desmintió mitos frecuentes: el calor o el clima seco no provocan sismos, que obedecen únicamente a la dinámica interna de la Tierra. Por ello, recomendó preparación y seguimiento de indicaciones oficiales ante estos fenómenos.

¿Por qué ocurren enjambres sísmicos como el de Chaparral, Tolima?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, los enjambres sísmicos en lugares como Chaparral se originan por la activación de diferentes fallas geológicas en zonas de alta complejidad tectónica. Esto genera sucesivos sismos de baja o media magnitud en poco tiempo, sin relación con actividades humanas.

¿El clima o el calor pueden causar terremotos en Colombia?

Según lo explicado por la especialista Mónica Arcila, ni el clima seco ni el calor tienen capacidad de producir sismos. Los terremotos están ligados a la dinámica interna de la Tierra, vinculada con el movimiento de fallas y reacomodos tectónicos, por lo que el clima no es un factor causal en estos eventos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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