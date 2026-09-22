Por: El Espectador

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En el municipio de Suárez, en el Cauca, se desarrolló una operación conjunta de la Fuerza de Despliegue Rápido 5 del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, que resultó en la captura por orden judicial de un hombre identificado como alias "Bladimir" o "Morcilla". Según los informes de inteligencia militar, este individuo era uno de los ocho más buscados en el departamento de Cauca por delitos ambientales; su captura tenía una recompensa ofrecida de hasta 100 millones de pesos colombianos. Las autoridades vinculan a alias "Bladimir" con una red de apoyo al terrorismo dentro de la estructura Jaime Martínez, la cual opera bajo el mando de las disidencias de las FARC, agrupadas en el Estado Mayor Central (EMC) y lideradas por alias "Iván Mordisco".

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Las investigaciones señalan que "Bladimir" habría liderado actividades de explotación ilícita de recursos entre 2019 y 2023 en el sector conocido como Minas del Socorro, ubicado en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Estas acciones habrían generado afectaciones significativas a fuentes hídricas y otros recursos naturales en la región. Según informó El Espectador, su captura representa un golpe para las finanzas y la capacidad organizativa de la estructura Jaime Martínez al dificultar la coordinación de economías ilícitas, la sostenibilidad de redes locales y actividades criminales en puntos estratégicos del norte del Cauca. Una vez capturado, "Bladimir" fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para iniciar el proceso de judicialización.

Al día siguiente, en un hecho relacionado y también en el Cauca, el Ejército y la Policía capturaron en el corregimiento El Plateado, Argelia, a alias "Correa", presunto jefe de las milicias urbanas de la estructura Jaime Martínez. Con más de cuatro años en la organización, "Correa" había sido hombre de confianza de "Mordisco" para ejecutar acciones terroristas en áreas urbanas del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, incluyendo la planeación y ejecución de ataques con artefactos explosivos.

Su captura se logró tras más de tres meses de labores de inteligencia por parte de la Fuerza de Despliegue Rápido 4 y Unidades Especializadas de la Policía Nacional, que identificaron su relevancia dentro de la estructura e investigan su participación en ataques registrados el 10 de junio de 2025, los cuales dejaron cinco civiles y dos policías muertos, además de 28 heridos entre civiles, policías y militares.

¿Quién es alias "Bladimir" y cuál era su rol en la estructura Jaime Martínez del EMC?

Alias "Bladimir", también conocido como "Morcilla", figura como uno de los más buscados en Cauca por delitos ambientales y era considerado parte fundamental de la red de apoyo al terrorismo de la estructura Jaime Martínez, bajo el mando de alias "Iván Mordisco" en el Estado Mayor Central. Según la inteligencia militar, lideraba desde 2019 actividades de explotación ilícita que impactaron fuentes de agua y recursos naturales en el parque Farallones de Cali.

¿Cómo afectaban las capturas de alias "Bladimir" y "Correa" a las disidencias de las FARC en Cauca?

La detención de ambos representantes clave de la estructura Jaime Martínez impacta de manera directa la capacidad financiera y operativa de las disidencias, al limitar la coordinación de economías ilegales, disminuir la articulación de redes criminales y debilitar la ejecución de ataques en zonas clave del Cauca y Valle del Cauca, de acuerdo con lo reportado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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