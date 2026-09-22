Un confuso y trágico procedimiento policial ocurrido en los límites entre la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, y el municipio vecino de Soacha, terminó con la muerte de un ciudadano identificado como Donovan Balanta, de 32 años. El caso ha generado profunda indignación ciudadana, bloqueos, manifestaciones de rechazo y una drástica decisión institucional: la separación temporal de sus cargos de siete uniformados involucrados en los hechos, mientras avanzan las indagaciones penales y disciplinarias correspondientes.

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De acuerdo con el relato entregado por los familiares de la víctima a Noticias Caracol, los hechos se desencadenaron cuando Balanta regresaba a su vivienda tras recoger a su pareja sentimental. En medio de una situación de alteración del orden público en el barrio Caracolí —donde varias personas consumían licor en la vía pública—, el hombre habría lanzado una botella. Testigos y allegados aseguran que los agentes lo confundieron con los infractores y lo persiguieron de inmediato tras verlo correr.

“Los golpearon allá, le dieron patadas, lo golpearon y lo esposaron”, denunció un familiar de la víctima, quien además agregó una grave acusación sobre el uso desproporcionado de la fuerza. Según su versión, una vez que el hombre se encontraba reducido e indefenso en el piso con las manos atadas, los uniformados le habrían aplicado descargas eléctricas directamente en el pecho con un dispositivo tipo taser, acción que la familia relaciona de manera directa con su posterior y repentino deceso.

Por su parte, la Policía de Soacha emitió un comunicado oficial en el que ofreció una versión distinta sobre el desenlace del procedimiento. La institución señaló que los agentes acudieron al sitio para atender un llamado por consumo indebido de alcohol, confirmando la retención de Balanta. No obstante, indicaron que el hombre fue trasladado a una estación de policía, donde presuntamente sufrió un quebranto repentino de salud y se desmayó, motivo por el cual fue remitido de urgencia al Hospital Cardiovascular de Soacha, centro médico en el que finalmente se confirmó su fallecimiento.

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Pese a los argumentos institucionales, la versión oficial comenzó a tambalear tras la filtración de registros audiovisuales captados por vecinos del sector y difundidos por espacios informativos como El Ojo de la Noche. En dichas grabaciones se observa de manera clara a por lo menos dos uniformados agrediendo físicamente al ciudadano mientras este ya se encontraba sometido y esposado en el suelo, desmintiendo la versión de un desmayo espontáneo sin previa confrontación.

Ante la contundencia de las evidencias y la gravedad de las denuncias públicas, la comandancia de la Policía tomó la determinación de apartar de sus funciones a siete uniformados mientras se esclarecen plenamente las responsabilidades disciplinarias y penales. Entre tanto, la comunidad del barrio Caracolí reaccionó con protestas nocturnas, encendiendo llantas y exigiendo justicia para que la muerte de Donovan Balanta no quede en la impunidad. Las autoridades competentes asumieron la investigación formal para determinar científicamente la causa exacta del deceso y establecer el grado de responsabilidad de los agentes implicados.