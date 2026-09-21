El lamentable asesinato de Cristian Garzón, un joven vigilante de apenas 27 años, ha generado una profunda ola de indignación, dolor y rechazo en todo el país. El trágico episodio ocurrió el pasado 18 de septiembre en la estación Terreros de TransMilenio, ubicada en el municipio de Soacha, cuando el trabajador cumplía rigurosamente con sus labores de control antievasión en el sistema de transporte masivo.

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De acuerdo con la investigación y los testimonios recopilados, Garzón perdió la vida tras recibir dos mortales heridas con arma cortopunzante a manos de una pareja de infractores que intentaba evadir el pago del pasaje. En medio de la violenta agresión, el joven guardia intercedió con valentía para proteger a su compañera de trabajo, quien era el blanco inicial del ataque y a quien su oportuna intervención le salvó la vida.

La compañera a quien defendió expresó entre lágrimas su profundo agradecimiento y dolor a Noticias RCN, destacando el heroísmo de Cristian: “Es un héroe. No debió ser él. En ese momento no estaba pensando en mi bebé. Tenía la cabeza caliente. Y yo creo que él sí pensó que a mí me esperaban en la casa. Una bebé de 18 meses en este momento estaría sin mamá”.

Por su parte, la empresa de seguridad para la cual laboraba el joven —quien llevaba pocos días de haber ingresado a la compañía— emitió un comunicado oficial lamentando el crimen y resaltando su entrega profesional: “Eligió una profesión que exige entrega, disciplina y coraje, y la ejerció con honor hasta su último aliento. Hoy, mientras cumplía labores de control de antievasión en el sistema TransMilenio, una función legítima, necesaria y protegida por la ley, fue víctima de una agresión con arma blanca que le arrebató la vida a las 9:50 a. m., en circunstancias que nos indignan y nos conmueven profundamente”.

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Tras una rápida reacción de las autoridades, la pareja agresora fue capturada y un juez determinó enviar a prisión a ambos implicados por el delito de homicidio. Las indagaciones revelaron que la mujer registra antecedentes judiciales por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar, mientras que el hombre involucrado es de nacionalidad venezolana.

Ante este trágico suceso, la administración de TransMilenio se puso a absoluta disposición de las autoridades judiciales “en el marco de las investigaciones correspondientes” para facilitar toda la información requerida que permita esclarecer plenamente los hechos y garantizar que recaiga todo el peso de la ley sobre los responsables. Asimismo, las directivas señalaron que “este lamentable hecho invita a una profunda reflexión sobre el respeto por la vida y la convivencia ciudadana”.

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