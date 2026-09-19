Un millonario robo terminó con un hombre herido y uno de los presuntos responsables capturado en Bogotá. El hecho ocurrió durante el día del jueves 17 de septiembre en el sector de Galán, donde dos delincuentes interceptaron a la víctima para apoderarse de 65 millones de pesos en efectivo.

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De acuerdo con las primeras informaciones conocidas sobre el caso, el hombre intentó defenderse y durante el ataque recibió un disparo en la pierna. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece estable y bajo atención médica.

Una cámara de seguridad registró parte de la escena. En las imágenes se observa cómo dos sujetos rodean a la víctima en plena calle, mientras vehículos y motocicletas circulan por la zona. Después de cometer el hurto, los responsables escaparon del lugar con el dinero.

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#BOGOTÁ. ​Ayer 17SEP, individuos armados atacaron a un ciudadano en el sector de Galán, disparándole en las piernas para despojarlo de $65 millones de pesos. La víctima, que intentó defenderse con una pistola, fue trasladada a un centro médico y se encuentra fuera de peligro.… pic.twitter.com/7hu21ARCdt — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 18, 2026

El caso tuvo una reacción inmediata por parte de las autoridades. Un uniformado de la Policía de Tránsito que se encontraba cerca del sitio observó lo que estaba ocurriendo y emprendió la persecución de uno de los sospechosos.

El agente logró alcanzarlo y capturarlo pese a las amenazas que habría recibido durante el procedimiento. Al detenido le fue incautada un arma y posteriormente quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial.

La Policía continúa con la investigación para identificar y capturar a los demás involucrados en el robo, además de intentar establecer el paradero de los 65 millones de pesos que fueron sustraídos.

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El hecho vuelve a poner la atención sobre los robos de grandes cantidades de dinero en las calles de Bogotá y sobre la reacción de las autoridades ante este tipo de ataques. Por ahora, la investigación continúa para determinar cómo se planeó el hurto y quiénes participaron en el mismo.

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