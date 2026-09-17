Un escalofriante crimen estremece a las autoridades y a la ciudadanía tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor en el interior de una alcantarilla ubicada en el barrio JJ Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La víctima, que presuntamente correspondería a una niña que había sido reportada como desaparecida en el municipio vecino de Mosquera, se convirtió en el centro de una rápida investigación que ya arroja las primeras capturas ejecutadas por la Fiscalía General de la Nación en la capital del país.

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En diálogo con El Tiempo, el alcalde de Mosquera, Nelson Parra, entregó detalles fundamentales sobre el caso y expuso la presunta cronología estructurada a partir de los registros de las cámaras de seguridad del sector. Si bien un familiar reconoció preliminarmente el cuerpo como el de la menor desaparecida, el mandatario local recalcó que será el Instituto Nacional de Medicina Legal la entidad encargada de emitir la confirmación oficial tras los estudios forenses rigorosos.

De acuerdo con la reconstrucción basada en los videos de vigilancia, el rastro de la menor comenzó a desvanecerse cuando, hacia las 10:30 de la mañana, se trasladó al sector conocido como Porvenir Río. Las cámaras captaron posteriormente a la niña saliendo del lugar a bordo de una motocicleta en calidad de pasajera («de pato»), cruzando los límites territoriales e ingresando a Bogotá, específicamente al barrio Casandra. El seguimiento fílmico muestra que, apenas tres minutos después de su llegada al punto, la motocicleta abandona el sitio y regresa aproximadamente siete minutos más tarde, pero ya sin la presencia de la menor, según el rotativo.

El trágico hallazgo se produjo de manera fortuita cuando un grupo de menores que transitaba cerca de la estructura hidráulica advirtió la presencia del cadáver a varios metros de la entrada principal, dando aviso inmediato a los residentes de la zona. Ante la llamada de emergencia, unidades adscritas al CAI San Francisco y del Cuerpo Oficial de Bomberos acordonaron el lugar y procedieron a retirar la pesada tapa de la alcantarilla para rescatar los restos, de acuerdo con el citado medio.

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El cuerpo fue trasladado de madrugada a las instalaciones de Medicina Legal, donde los peritos forenses analizan las causas exactas de la muerte. Informes preliminares indican que el cadáver presentaba diversos hematomas y se encontraba descalzo, indicios que llevan a las autoridades a no descartar una agresión física previa al deceso. Mientras avanzan las indagaciones de la Policía Metropolitana y el ente acusador, que ya logró la captura de un presunto implicado en Bogotá, las autoridades locales hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita esclarecer este repudiable crimen, según el informe periodístico.