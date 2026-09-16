Un macabro hallazgo sacudió a los habitantes del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. En la tarde de este martes 15 de septiembre, varios niños que jugaban en un canal de agua pluvial hicieron el trágico descubrimiento del cuerpo sin vida de una menor de aproximadamente 12 años, el cual se encontraba oculto dentro de un conducto hídrico subterráneo, según informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el reporte entregado por la comunidad y las autoridades, los menores ingresaron a la estructura y avanzaron entre 70 y 100 metros por el interior del tubo hasta tropezar con la víctima, generando momentos de gran angustia. Tras alertar a los vecinos, un grupo de residentes acudió al sitio con una barra y una palanca para retirar la tapa de la alcantarilla y verificar la situación, al tiempo que notificaban de inmediato a la línea de emergencia 123.

Hasta el lugar se desplazaron uniformados del CAI San Francisco y unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, quienes realizaron las complejas maniobras de rescate para extraer el cuerpo desde una profundidad de al menos cuatro metros. Posteriormente, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumieron la inspección técnica del cadáver y la recolección de evidencias físicas en la zona.

Las investigaciones preliminares se manejan con total reserva. Según trascendió a través de medios locales, las autoridades indagan como hipótesis si la menor pudo haber sido víctima de una agresión sexual antes de ingresar al conducto. Asimismo, se evalúa si la víctima pertenecía a alguna comunidad indígena asentada en la capital, debido a características morfológicas y a indicios de que permanecía descalza.

Lee También

Debido a que la menor no era conocida en el sector y la Policía confirmó que no existían reportes previos de desaparición en la zona, los investigadores centran sus esfuerzos en el análisis de cámaras de seguridad cercanas para determinar cómo llegó hasta el lugar y si fue trasladada a pie, en moto o en vehículo. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde los dictámenes forenses permitirán establecer oficialmente su identidad y las causas exactas del fallecimiento.

Otra hipótesis que dio Edwar Porras en Noticias Caracol es que aparentemente la menor había desaparecido en un municipio cercano a Bogotá, por lo que ya están adelantando las investigaciones con unos padres de familia que están buscando a su hija, quien tendría 8 años y buscan determinar si corresponde a esta niña hallada sin vida en el sur de Bogotá.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.