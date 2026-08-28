Por: Canal Uno

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Las autoridades, organismos de socorro, familiares y habitantes de Buriticá mantienen activo un operativo para encontrar a Michelle Dayana Henao Chavarría, una niña de seis años cuyo paradero se desconoce desde el lunes 24 de agosto.

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La menor fue vista por última vez alrededor de las 10:05 de la mañana, en el sector Cristo Rey, ubicado en la zona urbana del municipio, en el Occidente antioqueño. Desde entonces, los equipos de búsqueda han ampliado los recorridos hacia sectores rurales y montañosos.

Búsqueda con drones y perros

El operativo se reforzó con sobrevuelos diarios de hasta 10 drones y el apoyo de perros entrenados para localizar personas.



Los organismos de emergencia también adelantan recorridos terrestres e inspecciones en áreas boscosas y de difícil acceso. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado una pista concluyente que permita establecer hacia dónde se dirigió Michelle o qué pudo haber ocurrido.

El alcalde de Buriticá, José Luis Rodríguez Úsuga, señaló que las labores se desarrollan tanto en la zona urbana como en el área rural del municipio.

Revisan cámaras de seguridad

Las autoridades analizan registros de cámaras públicas y privadas con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos de la niña.

Uno de los videos revisados corresponde a una cámara ubicada en una floristería. En las imágenes, Michelle habría ingresado al establecimiento y luego salido, pero el registro no ha permitido determinar cuál fue su destino posterior.

Los investigadores también han realizado verificaciones en viviendas y lugares cercanos al punto donde fue vista por última vez.

Requiere atención médica

La familia informó que Michelle tiene trastorno del espectro autista y presenta episodios de epilepsia, condición por la que necesita medicamentos y cuidados especiales.

Estas circunstancias aumentan la preocupación de sus familiares y de los equipos que participan en el operativo, especialmente por el tiempo transcurrido y las condiciones geográficas de la zona.

Piden información verificada

La Personería de Buriticá y los familiares solicitaron a la comunidad entregar cualquier dato que pueda ayudar a localizar a la menor y evitar la difusión de rumores o información sin confirmar.

También se alertó sobre personas que habrían intentado pedir dinero a la familia a cambio de supuestos datos sobre el paradero de Michelle. Las autoridades recomendaron no realizar pagos y acudir únicamente a los canales oficiales.

Canales de contacto

Quienes tengan información que pueda contribuir a la búsqueda pueden comunicarse al:

314 528 5733.

busqueda_antioquia@antioquia.gov.co.

Personería de Buriticá.

Comisaría de Familia del municipio.

La búsqueda continúa con la participación de la Policía, el Ejército, organismos de socorro, autoridades locales, familiares y voluntarios de la comunidad.

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