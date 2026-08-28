Por: EL PILON SA

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Durante una reciente mesa de socialización realizada en Valledupar, se oficializó la incorporación de una adición al proyecto de construcción de la segunda calzada en la vía Valledupar-La Paz. Esta decisión significa que el plazo de entrega de la obra completa se amplía hasta octubre de 2028, brindando margen suficiente para incluir intervenciones que no estaban previstas en los planes iniciales de la infraestructura. De acuerdo con la información divulgada durante el encuentro, el ajuste en los tiempos responde a la necesidad de sumar un presupuesto adicional de 58.000 millones de pesos al proyecto, elevando el costo total a 124.000 millones de pesos; previamente, el monto contemplado era de 66.000 millones de pesos.

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El rubro más representativo de esta adición corresponde a la aprobación y futura construcción de un segundo puente sobre el río Cesar. Además, estos nuevos recursos serán destinados para ejecutar obras complementarias, tales como retornos, así como para atender todo lo relacionado con la gestión de los permisos ambientales requeridos para avanzar.

En este sentido, ya se encuentra en curso el proceso para seleccionar al contratista responsable de esta nueva estructura. Una vez se adjudique el contrato, será responsabilidad del ejecutor llevar a cabo el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), documento técnico indispensable que deberá ser presentado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Según las estimaciones dadas a conocer, este trámite tomará aproximadamente seis meses, lapso previo al inicio efectivo de los trabajos sobre el río Cesar, lo que indica que se trata de una obra que exige una planificación detallada y el cumplimiento de normativas ambientales.

Este proyecto vial, que comenzó su estructuración bajo el gobierno anterior dentro del marco del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes 4039), recibe supervisión de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Actualmente, la ejecución física del proyecto ya alcanza un avance del 51 %, de acuerdo con el reporte expuesto por Invías durante la socialización.

Por otro lado, el trazado inicial de la nueva vía La Paz-Valledupar, que conforma la base de la actual calzada, está en operación desde principios de 2023, permitiendo el flujo vehicular en un solo sentido hacia Valledupar. Esta mejora ha beneficiado la conectividad de la región; sin embargo, la obra solo quedará consolidada cuando concluya la segunda calzada en 2028, punto en el cual se optimizará de forma integral el tránsito en ambas direcciones.

¿Cuándo estará lista la segunda calzada de la vía Valledupar-La Paz y qué obras incluye?

La entrega definitiva de la segunda calzada de la vía Valledupar-La Paz está prevista para octubre de 2028. La adición presupuestal permite realizar intervenciones como la construcción de un segundo puente sobre el río Cesar, retornos y gestión de permisos ambientales, aspectos que no figuraban en el diseño original.

¿Qué es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y por qué es necesario en este proyecto vial?

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un documento técnico que determina los efectos que una obra puede tener sobre el entorno natural. En este proyecto, es requisito esencial antes de obtener la licencia por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de modo que los trabajos de construcción sobre el río Cesar puedan iniciar conforme a la normativa vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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