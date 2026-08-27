Por: EL PILON SA

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El reciente debate sobre la ausencia de las canciones de Kaleth Morales en las emisoras de la Organización Radial Olímpica ha captado la atención en redes sociales, luego de que se difundieron versiones sobre una supuesta demanda millonaria por el uso de las obras del reconocido cantante vallenato. Según la información compartida por algunos usuarios, desde hace varios años, la música de Morales no se emite en estaciones como Olímpica Stereo, La Reina, Mix y Radio Tiempo, lo que alimentó las sospechas sobre una posible disputa jurídica entre los familiares del artista y la casa radial.

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Frente a esta controversia, Katrinalieth Morales, hija de Kaleth, intervino para aclarar la situación. La joven respondió a una publicación de Instagram realizada por la cuenta Yorg.0210, la cual daba como explicación principal el supuesto litigio por derechos de ejecución de las canciones. Katrinalieth desmintió con contundencia la existencia de esa demanda. En palabras suyas, compartidas en el espacio de comentarios de la red social, afirmó: “La ‘demanda millonaria’ nunca existió, todo fue un malentendido por una solicitud que se hizo: mala interpretación que surgió de parte de la Organización Radial Olímpica, pero cada quien con sus acotaciones y lo que quieran creer fue lo que pasó…”.

Aunque la hija del artista aportó el esclarecimiento sobre el rumor de la demanda, evitó dar detalles sobre el contenido de la solicitud que motivó el supuesto malentendido con la emisora, ni profundizó en las circunstancias que llevaron a que la música de Kaleth Morales saliera de la programación de estas estaciones. Tampoco confirmó si el desencuentro tiene un vínculo directo con la ausencia de las obras del artista en la radio, lo que deja el origen exacto de la decisión en el terreno de la especulación.

La intervención de Katrinalieth Morales se produjo poco después de cumplirse 21 años del fallecimiento del cantautor, ocurrido el 24 de agosto de 2005, en un accidente de tránsito que tuvo lugar en la vía que comunica a Cartagena con Valledupar, específicamente entre los municipios de Plato y Nueva Granada, en un área conocida como ‘La Fortuna’, en el departamento del Magdalena. El legado musical de Kaleth Morales, de acuerdo con lo que circula en las redes, sigue presente entre los oyentes, aunque su repertorio permanezca ausente en las emisoras mencionadas.

¿Por qué la música de Kaleth Morales no suena en Olímpica Stereo y otras emisoras?

Según lo publicado en redes sociales y la versión de la hija de Kaleth Morales, las canciones del artista no suenan desde hace varios años en emisoras como Olímpica Stereo, La Reina, Mix y Radio Tiempo. Si bien se rumoró que esto estaba relacionado con una “demanda millonaria” presentada por familiares del cantante, Katrinalieth Morales desmintió la existencia de un litigio y explicó que todo fue un malentendido a raíz de una solicitud que fue interpretada de manera incorrecta por la Organización Radial Olímpica. No obstante, no hay detalles precisos sobre el motivo exacto de la medida.

¿Qué aclaró Katrinalieth Morales sobre la supuesta demanda millonaria contra la Organización Radial Olímpica?

Katrinalieth Morales se pronunció en redes sociales para rechazar la versión difundida sobre una demanda millonaria relacionada con los derechos de ejecución de las obras de su padre. Ella enfatizó que nunca existió tal demanda y que, en realidad, todo se debió a un malentendido originado en una solicitud, la cual fue malinterpretada por la cadena radial. Sin embargo, no ofreció mayor información sobre el contenido de dicha solicitud ni sobre las circunstancias que generaron el desencuentro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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