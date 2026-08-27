Por: El Espectador

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La complejidad del dolor materno ante la pérdida de un hijo se convierte en el centro de la adaptación teatral de ‘Lo que no tiene nombre’, tomando como base la exitosa novela de Piedad Bonnett, y bajo la dirección de Johan Velandia. De acuerdo con la información divulgada, Congregación Teatro presentará la temporada de estreno entre el 9 y el 19 de septiembre, con funciones previstas de miércoles a viernes desde las 8:00 p. m. y los sábados a las 6:00 p. m.

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Según la descripción oficial de la puesta en escena, la obra representa una profunda exploración del duelo y los vínculos entre la enfermedad mental, el amor y la memoria, valiéndose de un lenguaje multidisciplinario. El espectáculo integra teatro, música, coreografías, poesía y artes visuales, buscando que el público experimente el duelo de una madre por medio de recuerdos, paisajes e imágenes evocadoras. De acuerdo con una publicación en redes sociales citada en el artículo, “a través de un lenguaje interdisciplinario que integra teatro, música y poesía, la puesta en escena trasciende la simple adaptación literaria para convertirse en una experiencia sensorial, profundamente humana”.

El anuncio de Congregación Teatro resalta además un fragmento de la novela de Bonnett, que ilustra el propósito artístico y emocional de la obra: “Yo he vuelto a parirte con el mismo dolor, para que vivas un poco más, para que no desaparezcas de la memoria. Y lo he hecho con palabras”. Este fragmento revela el peso y la importancia de la palabra como refugio y reconstrucción del recuerdo, un elemento central de la adaptación, que busca transformar el dolor en memoria viva a través de diferentes lenguajes artísticos.

El elenco principal está conformado por la reconocida actriz, profesora y directora Victoria Hernández, junto al maestro en artes escénicas Cristian Ruiz. La preventa de entradas se realizó del 26 de agosto al 9 de septiembre, a través de Tuboleta, con un valor de 51.000 pesos colombianos.

Posteriormente, ‘Lo que no tiene nombre’ tendrá una función especial como parte de la edición número 58 del Festival Internacional de Teatro de Manizales, que se celebrará del 26 de septiembre al 4 de octubre. La presentación será el lunes 28 de septiembre en el Auditorio del Bloque K de la Universidad Nacional de Colombia en esa ciudad. Debido a los daños causados por el reciente terremoto, el festival no podrá desarrollar actividades en su sede habitual, la Sala Fundadores del Teatro Los Fundadores, que permanecerá cerrada por tres meses.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el tema principal de ‘Lo que no tiene nombre’ en su adaptación teatral?

La adaptación teatral de ‘Lo que no tiene nombre’ se centra en el dolor y la memoria de una madre ante la pérdida de su hijo, abordando además el impacto de la enfermedad mental y el poder del amor. Todo esto se desarrolla a través de un enfoque interdisciplinario que incluye teatro, música, poesía y artes visuales, permitiendo que el público experimente el duelo desde distintas perspectivas artísticas.

¿Por qué el Festival Internacional de Teatro de Manizales cambió su sede habitual?

De acuerdo con la información suministrada, el Festival Internacional de Teatro de Manizales tuvo que modificar su sede tradicional —la Sala Fundadores del Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores— debido a los daños provocados por un terremoto, lo que llevó al cierre temporal de este espacio por tres meses. Por esta razón, la función de ‘Lo que no tiene nombre’ en Manizales será en el auditorio del Bloque K de la Universidad Nacional de Colombia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.