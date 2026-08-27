Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

BBVA Colombia anunció un programa integral de alivios financieros para sus clientes luego del terremoto que sacudió a departamentos como Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. La entidad informó que las nuevas medidas están dirigidas a una amplia gama de clientes, incluidas personas, familias, pequeñas y medianas empresas, productores agropecuarios y entidades públicas, con el objetivo de facilitar la recuperación de viviendas, actividades económicas e infraestructura en las zonas impactadas.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las principales opciones para clientes que requieren acceder a vivienda, ya sea para compra o remodelación, BBVA Colombia indicó que ofrecerá créditos con una tasa de interés del 8% E.A. Además, la entidad eliminará los costos relacionados con el avalúo y el estudio de títulos, lo que supone un alivio económico adicional. Para quienes buscan viviendas de interés social, la ayuda contempla un beneficio de hasta $600.000 para cubrir la primera cuota.

Mario Pardo Bayona, presidente ejecutivo de BBVA Colombia, resaltó que “después de atender la emergencia comienza un reto igual de importante: ayudar a las familias a recuperar su patrimonio y a las empresas a volver a operar con normalidad”. Según el directivo, el paquete de medidas también se dirige a pequeñas y medianas empresas, así como al sector agropecuario, que podrán contar con alternativas de financiación desde IBR (Indicador Bancario de Referencia) más 0%, a plazos de hasta 36 meses y periodos de gracia de hasta seis meses. Estos recursos podrán utilizarse para capital de trabajo, reposición de inventarios, adquisición de maquinaria e infraestructura dañada.

Para productores agropecuarios, las soluciones serán adaptadas a los ciclos productivos y periodos de ingresos. Adicionalmente, municipios, departamentos y entidades descentralizadas afectadas recibirán condiciones financieras similares, destacando periodos de gracia de hasta 24 meses. En todos los casos, los recursos estarán orientados a la recuperación y reconstrucción.

En cuanto a los clientes con créditos vigentes que han visto afectada su capacidad de pago o patrimonio, BBVA Colombia ofrecerá periodos de gracia, ampliaciones de plazo y otras modificaciones temporales según el nivel de afectación y la situación particular de cada cliente. El acompañamiento busca preservar la liquidez de empresas, productores y entidades públicas, permitiendo la continuidad de sus actividades. Por otro lado, quienes presenten daños en bienes asegurados podrán acceder a orientación para hacer efectivas reclamaciones según sus pólizas.

Complementando las nuevas líneas de financiamiento, BBVA recordó que el Grupo BBVA ya había dispuesto una donación de 2 millones de euros para atención humanitaria y distribución de 3.500 ayudas de alimentos y artículos de aseo a comunidades de Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó. Los interesados en conocer las alternativas pueden comunicarse a las líneas 601 743 4371 y 333 602 9911.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios financieros que ofrece BBVA Colombia tras el terremoto?

De acuerdo con la información de BBVA Colombia, los beneficios incluyen créditos para compra o remodelación de vivienda a tasa preferencial, eliminación de costos de avalúo y estudio de títulos, aportes para viviendas de interés social, financiamiento para pequeñas y medianas empresas y productores agropecuarios con tasas desde IBR + 0%, plazos flexibles y periodos de gracia, además de modificaciones temporales para clientes con créditos vigentes afectados por el sismo.

¿Cómo pueden los clientes de BBVA afectados por el terremoto acceder a estas alternativas?

Los clientes afectados deben comunicarse con las líneas especiales habilitadas por BBVA Colombia, 601 743 4371 y 333 602 9911, para recibir información detallada sobre las alternativas y solicitar una evaluación de su situación. Cada caso será analizado según el nivel de afectación y las necesidades específicas para determinar la asistencia financiera más adecuada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.