Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La reforma pensional en Colombia avanzó un paso crucial luego de que la Corte Constitucional avalara la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, pero el destino final de este cambio legislativo sigue sin estar completamente definido. De acuerdo con información reportada por El Diario, el alto tribunal validó cerca del 90 % de las disposiciones de la norma, aunque ordenó devolver algunos artículos a la Cámara de Representantes para que se subsanen falencias en el trámite legislativo. Esta decisión quedó registrada en la Sentencia C-264 de 2026, un fallo que coloca a la reforma en una posición avanzada pero no definitiva.

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La Cámara de Representantes, en este contexto, tiene un plazo de 30 días a partir de la notificación del fallo para realizar las correcciones exigidas. Si durante este proceso se realizan cambios que no estaban previstos originalmente y que afectan la versión aprobada en el Senado, será necesario reiniciar parte de los procedimientos legislativos. Así lo evidenció El Diario en su cobertura, sumando que el sistema pensional propuesto entraría a regir, según el cronograma, el 1 de abril de 2027.

No obstante, la definición sobre la reforma no termina con este fallo inicial. La Corte Constitucional solo resolvió los vicios de procedimiento y dejó pendientes más de 100 demandas que abordan temas de fondo sobre el articulado. Según señalaron La República y El Colombiano, estos procesos jurídicos aún deben ser estudiados y se espera que su análisis comience, precisamente, el mismo día que el nuevo sistema empezaría a operar: el 1 de abril de 2027.

Uno de los puntos más controvertidos es el aval fiscal, es decir, la revisión de si el impacto económico que representa la reforma fue debidamente sustentado con estudios técnicos. De acuerdo con el abogado Camilo Cuervo, citado por La República, este podría ser un aspecto determinante en los recursos pendientes, debido a la magnitud del posible efecto sobre las finanzas del Estado.

La Ley 2381 contempla un modelo en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro individual, destacando el umbral de 2,3 salarios mínimos como referencia para la transición al ahorro individual. Sin embargo, el futuro puede tomar caminos distintos si el Congreso decide modificar o rechazar las disposiciones devueltas, o si surgen nuevas iniciativas de contrarreforma política, sobre todo en temas relacionados con el pilar semicontributivo o la devolución de saldos. Así, aunque la Corte ha despejado muchos obstáculos, la historia de la reforma aún no tiene un final escrito y podría cambiar antes de su implementación definitiva.

¿Qué significa el aval fiscal en la reforma pensional colombiana?

El aval fiscal consiste en garantizar que los cambios propuestos en la reforma tengan respaldo financiero y no pongan en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. En el caso colombiano, varios expertos y recursos jurídicos han puesto en duda si la ley cuenta con estudios suficientes que demuestren su viabilidad económica, lo cual será clave en la evaluación pendiente por la Corte Constitucional.

¿Cuándo entra en vigencia el nuevo sistema pensional y puede haber más cambios?

Según la información reportada, el nuevo sistema pensional está previsto para entrar en vigor el 1 de abril de 2027. No obstante, este proceso aún puede verse modificado si el Congreso introduce ajustes a las disposiciones devueltas o si las demandas pendientes en la Corte Constitucional producen cambios sobre el texto final, incluso una vez iniciado su funcionamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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