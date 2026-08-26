Por: El Espectador

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La Corte Constitucional de Colombia dio luz verde a la mayor parte de la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro, en una decisión que requirió más de nueve horas de deliberación y el examen minucioso de varios artículos. Según información de El Espectador, algunos apartados del proyecto fueron devueltos a la Cámara de Representantes para que sean corregidos, mientras que la mayoría del articulado ya cuenta con el aval del alto tribunal. El mandatario celebró este nuevo paso para su gobierno, recordando que, de las tres reformas prioritarias —laboral, pensional y de salud— solo la de salud queda pendiente.

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Las reacciones del espectro político no se hicieron esperar. Por un lado, el expresidente Gustavo Petro manifestó que se trata de un triunfo para el gobierno y la clase trabajadora. La bancada del Pacto Histórico también respaldó la decisión, resaltando que la reforma busca garantizar un retiro digno a millones de adultos mayores y que introduce avances como la reducción progresiva de semanas para mujeres y la implementación de distintos pilares pensionales: solidario, semicontributivo y contributivo.

Sin embargo, voces críticas como la del expresidente Álvaro Uribe cuestionaron la reforma, sosteniendo que podría traer beneficios solo en el corto plazo, pero generaría un déficit insostenible a mediano plazo al eliminar el ahorro individual. Uribe propuso que los fondos privados deberían mantener la mayor parte de los recursos y sugirió eliminar los subsidios que considera inequitativos. Desde el Centro Democrático, el senador Andrés Forero advirtió que la reforma podría perjudicar a los jóvenes, reducir el ahorro nacional y dejar en riesgo las pensiones futuras de las nuevas generaciones.

Otros representantes, como Jaime Raúl Salamanca de Alianza Verde, expresaron satisfacción por el resultado, valorando el trabajo realizado en la Cámara de Representantes. Aun así, miembros de la oposición como el senador Hernán Cadavid y el representante Daniel Briceño insistieron en que la esencia de la reforma es negativa y que muchos apartados no podrán modificarse, como el pilar semicontributivo, y criticaron supuestos vicios en el proceso legislativo.

El proceso legislativo ha venido acompañado de retrasos. Inicialmente, la reforma debía entrar en vigor el 1° de julio de 2025. Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió su implementación para corregir irregularidades detectadas en el trámite. El reciente fallo permite que los artículos validados empiecen a regir en abril de 2027, siempre que la Cámara resuelva las observaciones dentro de los 30 días hábiles establecidos por el tribunal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la aprobación parcial de la reforma pensional de Gustavo Petro?

La aprobación parcial de la reforma pensional significa que la Corte Constitucional solo devolvió algunos apartados a la Cámara de Representantes para ajustes, mientras que la esencia del proyecto y la mayoría de los artículos siguen adelante. Esto garantiza que los pilares fundamentales del nuevo sistema pensional, así como medidas como la reducción de semanas para mujeres, mantendrán su validez y se aplicarán en el futuro, según El Espectador.

¿Cuándo empezará a regir la reforma pensional en Colombia?

De acuerdo con la información entregada por El Espectador, la entrada en vigencia de la reforma fue pospuesta tras la intervención de la Corte Constitucional. Ahora está previsto que entre en funcionamiento en abril de 2027, pero algunos artículos pendientes de corrección deberán ser ajustados y aprobados por la Cámara de Representantes en un máximo de 30 días hábiles a partir de la notificación del fallo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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