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La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) vivió un inesperado giro en la definición de su nueva presidencia ejecutiva, luego de que Carolina Soto decidiera renunciar al cargo para el que había sido designada por la junta directiva el pasado 25 de agosto. La decisión de Soto fue comunicada públicamente a través de su cuenta en la red social X, donde explicó que su nombramiento generó oposición suficiente para motivarla a declinar el ofrecimiento de la presidencia.

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En su mensaje, Soto expresó que "ante la oposición que generó" su designación como presidenta ejecutiva de la CCI, tomó la decisión de desistir del puesto. Todo esto ocurrió en medio de una coyuntura en la que el gremio de la infraestructura, agremiado en la CCI, enfrenta importantes desafíos de articulación con el Estado y el sector privado.

La situación se tornó tensa tras una reunión extraordinaria de la junta directiva de la CCI convocada el martes en la noche. El objetivo era revisar la designación de Soto, debido a que su nombramiento generó diferencias entre las empresas afiliadas al gremio e incluso inquietudes dentro del Gobierno Nacional, según fuentes del sector. La controversia se avivó luego de que Carolina Gómez, vocera designada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, cuestionara públicamente la elección de Soto como presidenta del gremio.

Soto había sido seleccionada durante una reunión de la junta directiva en la mañana de ese mismo martes, en reemplazo de María Consuelo Araújo. Araújo dejó la presidencia de la CCI luego de ser nombrada por el Gobierno Nacional como embajadora de Colombia en Estados Unidos. Tras la controversia y antes de que la junta directiva adoptara una nueva determinación formal, Soto anticipó su decisión de renunciar para facilitar el proceso.

En su comunicado, la economista relevó la importancia de que el sector mantenga una relación fluida y coordinada no solo con el Gobierno Nacional, sino también con las administraciones territoriales y las empresas públicas; subrayó que el momento de la infraestructura colombiana requiere trabajo conjunto entre actores estatales y privados, y advirtió que merece especial atención la independencia del sector privado en sus decisiones y el respeto del Gobierno frente a estas instancias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Carolina Soto renunció a la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura?

Carolina Soto renunció a la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) debido a la oposición que su nombramiento despertó entre las empresas afiliadas y algunas inquietudes en el Gobierno Nacional. Según su comunicado oficial, la controversia la llevó a declinar el ofrecimiento antes de que la junta directiva adoptara una decisión formal.

¿Cuál es el papel de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en el país?

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) agrupa empresas y actores ligados a un sector estratégico para la economía nacional. El gremio cumple un papel fundamental articulando esfuerzos entre el sector privado, el Gobierno Nacional, las administraciones territoriales y las empresas públicas, con el fin de impulsar proyectos y políticas de infraestructura en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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