Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar estadounidense ocupa un lugar central en la economía colombiana, pese a que el peso es la moneda oficial del país. De acuerdo con la información, muchas de las transacciones más significativas de Colombia, como el comercio internacional, la inversión extranjera y los distintos movimientos financieros, están sostenidas en la relación con el dólar. Tan pronto como la divisa estadounidense presenta algún cambio en su precio, el impacto se siente tanto en las empresas y sus operaciones como en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la estabilidad de las finanzas del país.

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Colombia tiene una fuerte vocación exportadora y sus principales productos, como el petróleo, café, flores, banano y carbón, se negocian tradicionalmente en dólares en los mercados internacionales. En ese sentido, según lo expuesto en el artículo original de Noticiero 90 Minutos, cuando el valor de la moneda estadounidense aumenta frente al peso, los exportadores tienden a recibir un mayor número de pesos por cada dólar que entra al país. Esta dinámica favorece a quienes venden al exterior, ya que sus ingresos en moneda local se incrementan ante una cotización elevada del dólar.

No obstante, el escenario es distinto para quienes se dedican a importar bienes. Maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos e insumos industriales representan ejemplos de productos que Colombia suele comprar en el exterior pagando en dólares. Así, un aumento en la divisa norteamericana incrementa el precio de estos productos importados, lo que puede llevar a que las empresas trasladen ese mayor costo a los consumidores, impactando finalmente el bolsillo de los hogares. Electrodomésticos, celulares, computadores y repuestos para vehículos —así como algunos alimentos que dependen de insumos importados— pueden registrar subidas de precio ante un dólar más caro.

El comportamiento del dólar también tiene repercusiones en la inflación, ya que un alza en los precios de los productos importados tiende a reflejarse en el nivel general de precios de la economía. Además, los viajes internacionales se vuelven menos asequibles cuando el peso pierde fuerza frente al dólar. Inversionistas nacionales y extranjeros observan de cerca la tasa de cambio, pues una cotización estable transmite confianza, mientras fuertes fluctuaciones generan inquietud sobre la economía colombiana. Este miércoles, el valor reportado es de 3.119,58 pesos colombianos por un dólar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es tan importante el dólar en la economía colombiana?

El dólar es clave en Colombia porque gran parte de las exportaciones e importaciones del país se negocian y pagan en esta moneda. Además, según la información, influye de manera directa en inversiones, decisiones empresariales, costo de vida e incluso en la percepción de estabilidad económica.

¿Cómo afecta la subida del dólar al costo de vida en Colombia?

Cuando el dólar sube, los productos importados como tecnología, medicamentos y alimentos aumentan de precio, ya que deben pagarse en esa divisa. Las empresas suelen transferir esos costos a los consumidores, incrementando la inflación y el costo de vida de los colombianos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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