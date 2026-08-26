Desde el 1 de septiembre entrará en vigencia una reforma al sistema de recaudo de seguridad social en Colombia que busca beneficiar a los trabajadores independientes que laboran por días o a tiempo parcial y reciben menos de un salario mínimo mensual.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 1529 de 2026 del Ministerio de Salud, que introduce cambios en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

La principal novedad es la creación del “cotizante 76”, una categoría dirigida específicamente a estos trabajadores. Con este nuevo esquema, podrán ahorrar aproximadamente $218.863 mensuales, principalmente porque no estarán obligados a realizar aportes al régimen contributivo de salud ni a las cajas de compensación familiar.

Podrán mantenerse o trasladarse al régimen subsidiado de salud, mientras que la afiliación a las cajas será voluntaria.

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Otro cambio importante será la cotización proporcional a pensión, calculada según los días realmente trabajados durante el mes. Quienes trabajen entre 1 y 7 días cotizarán sobre una cuarta parte del salario mínimo; entre 8 y 14 días, sobre la mitad; entre 15 y 21 días, sobre tres cuartas partes; y quienes trabajen entre 22 y 30 días deberán cotizar sobre un salario mínimo completo.

Sin embargo, esta proporcionalidad no aplicará para los aportes a riesgos laborales, pues la ARL deberá seguir liquidándose sobre 30 días y un salario mínimo.

La reforma también crea nuevas categorías para recicladores y trabajadores vulnerables, además de una planilla especial para pagos retroactivos de servidores públicos.

La implementación de estos cambios será gradual y continuará hasta abril de 2027, con el objetivo de facilitar la formalización y adaptar los aportes a la realidad laboral y económica de quienes trabajan de manera parcial.

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