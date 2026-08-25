Fedeseguridad aclaró que la derogación de 11 circulares por parte del Ministerio de Trabajo no elimina ni modifica el pago de horas extras, recargos nocturnos ni otras prestaciones laborales para los trabajadores de vigilancia y seguridad privada.

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La precisión surgió luego de que circulara información que aseguraba que las empresas del sector dejarían de reconocer estos pagos como consecuencia de la decisión del Ministerio.

El gremio calificó esa versión como falsa y señaló que genera desinformación entre trabajadores, empresas y ciudadanía.

Fedeseguridad explicó que entre las circulares derogadas estaba la Circular 0040, que contenía una interpretación relacionada con la jornada laboral y el trabajo suplementario en el sector.

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Sin embargo, recordó que una circular no puede modificar ni eliminar derechos laborales establecidos en leyes y normas de mayor jerarquía.

Por esta razón, la derogación de dichas disposiciones tampoco libera a los empleadores de sus obligaciones.

Las horas extras y los recargos que correspondan deben continuar registrándose, reconociéndose y pagándose de acuerdo con la legislación laboral vigente.

El gremio aseguró que las empresas afiliadas continuarán cumpliendo las normas laborales y llamó a trabajadores y empleadores a verificar la autenticidad de los documentos y revisar correctamente el alcance de las decisiones del Ministerio.

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