El posible fortalecimiento del fenómeno de El Niño podría generar nuevas presiones sobre el mercado mundial del café y elevar los precios internacionales, debido al riesgo de una menor producción en los principales países productores.

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Roberto Vélez, exgerente de la Federación Nacional de Cafeteros, advierte que Brasil concentra buena parte de la oferta global y que una reducción de entre 10% y 20% en su cosecha podría retirar entre 10 y 15 millones de sacos del mercado.

Si además se presentan caídas en otros países, el déficit mundial podría acercarse a 20 millones de sacos.

El mercado ya refleja parte de estas expectativas en los contratos de futuros, mientras los inventarios de la industria se encuentran en niveles reducidos.

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Actualmente, el consumo mundial ronda entre 170 y 175 millones de sacos anuales, y Brasil produce cerca de 70 millones, frente a unos 13 millones de Colombia y 30 millones de Vietnam.

En Colombia, el impacto dependerá del momento del ciclo productivo. La cosecha de octubre y noviembre podría ser moderada por una menor floración, aunque un periodo seco prolongado también podría favorecer la floración de la siguiente cosecha.

Los expertos señalan que el mayor efecto de El Niño podría sentirse sobre la producción cafetera del primer semestre de 2027.

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