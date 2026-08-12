Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las vías de acceso al puerto de Buenaventura, el principal centro logístico de salida para el café colombiano, presentan graves problemas que dificultan el tránsito de carga hacia el exterior. Esta situación, reportada tras emergencias recientes y un sismo que dejó numerosas vías afectadas por derrumbes, ha limitado seriamente el transporte del grano. El impacto es significativo: según el informe, Buenaventura es la puerta de salida de más del 60 % del café que Colombia exporta, lo que causa una cadena de problemas para productores, exportadores y compradores internacionales.

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En la actualidad, aunque en algunos corredores viales se brinda paso de forma controlada, las prioridades gubernamentales están orientadas a la atención de afectaciones y la distribución de ayudas. Los daños estructurales sobre las rutas continúan complicando el acceso al puerto. Colombia despacha aproximadamente un millón de sacos de café al mes; si se toma una semana como referencia, serían 250.000 sacos los que están en riesgo de retraso —más de 600 vehículos y cerca de 1.000 contenedores deberían estar en movimiento, pero ahora permanecen a la espera de soluciones.

La crisis se agrava porque, de acuerdo con el reporte, algunas de las regiones más golpeadas aún tienen fallas en la conectividad, el suministro eléctrico y otros servicios, haciendo muy difícil rastrear el estado preciso de toda la cadena logística. Para sortear las restricciones de Buenaventura, los exportadores evalúan alternativas como los puertos de Cartagena, Santa Marta y Puerto Antioquia; sin embargo, recurrir a estos terminales exige conseguir camiones y logística, justo cuando la demanda de transporte ha subido y otras carreteras clave, como la vía Letras-Fresno-Manizales, también sufren bloqueos por derrumbes.

El corazón cafetero del país, el Eje Cafetero —especialmente en ciudades como Pereira, Armenia, Manizales y Cartago— se encuentra en el núcleo del problema, pues allí se concentra buena parte del procesamiento del grano antes de exportarse. Además, en departamentos como Huila y Tolima, donde los daños fueron menores pero la escasez de transporte es igual de crítica, el café listo para exportación permanece estancado en bodegas por falta de vehículos.

En consecuencia, algunas plantas de trilla han empezado a reducir operaciones para evitar la acumulación de producto sin salida. Si la crisis sigue, podría afectar la compra de café a los productores, comprometiendo todo el ciclo productivo. A esto se suma la preocupación de los exportadores sobre su capacidad para cumplir compromisos con clientes internacionales, ante la imposibilidad de hacer llegar el producto a tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales vías afectadas para la exportación de café colombiano?

Las restricciones en la red vial que conecta con Buenaventura y las afectaciones en rutas clave, como la vía Letras-Fresno-Manizales, han generado una crisis logística. Los derrumbes y daños tras el sismo han complicado el paso en varias zonas estratégicas para el transporte, frenando la logística de exportación del café colombiano.

¿Cómo impacta la falta de transporte en la cadena de exportación de café en Colombia?

La escasez de vehículos para transportar café desde las regiones productoras hacia los puertos, agravada por el mal estado de las carreteras, ha frenado el movimiento de cientos de miles de sacos. Esto genera acumulación en bodegas, ralentiza el procesamiento y puede afectar tanto la compra a los productores como el cumplimiento de compromisos con compradores internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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