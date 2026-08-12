Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La situación de emergencia causada por el reciente sismo ha generado una ola de solidaridad en varias ciudades del país. Desde Ibagué, capital del departamento del Tolima, la alcaldesa Johana Aranda se pronunció en apoyo a los habitantes de Pereira, capital de Risaralda, quienes han sido uno de los grupos más afectados. Aranda manifestó públicamente su respaldo tanto al alcalde de Pereira como a las familias damnificadas, subrayando que la unión es fundamental en momentos críticos como este.

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La Administración Municipal de Ibagué inició la recolección de ayudas destinadas a los damnificados de Pereira. Elementos esenciales como carpas, colchonetas, kits de aseo y productos no perecederos comenzaron a ser reunidos en distintos centros de acopio. Estos artículos buscan brindar alivio inmediato a personas que perdieron sus viviendas o se encuentran alojadas en albergues tras el movimiento telúrico. Durante su pronunciamiento, la mandataria puntualizó: “Toda mi solidaridad alcalde, toda mi solidaridad con usted y con los hermanos de Pereira”.

Para lograr una entrega eficiente y pronta de los insumos recolectados, la alcaldesa adelantó que se planea enviar estas ayudas por vía aérea hasta Pereira. De acuerdo con la autoridad municipal, ya se están gestionando los permisos y la logística necesaria para efectuar un vuelo humanitario. Aranda indicó: “Queremos enviar un vuelo con esos elementos”, en referencia al cargamento de donaciones que ha reunido la ciudadanía de Ibagué.

No obstante, la administración advierte que aún quedan aspectos logísticos por resolver, entre ellos la autorización para el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto de Pereira. Para este propósito, la Aeroespacial estaría apoyando el proceso operativo, coordinando los detalles requeridos para hacer posible el envío de las ayudas a los afectados.

A la espera de ultimar estos detalles, los puntos de acopio en Ibagué continúan recibiendo nuevas donaciones. La prioridad, según comunicó la alcaldía, es asegurar que el apoyo reunido llegue de forma directa a las familias que enfrentan las mayores necesidades en Pereira, en respuesta a los estragos dejados por el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipo de ayudas humanitarias está recolectando Ibagué para enviar a Pereira?

De acuerdo con la información emitida por la administración de Ibagué, los principales elementos recolectados son carpas, colchonetas, kits de aseo y productos no perecederos. Estos insumos están destinados a cubrir las necesidades básicas de las personas damnificadas por el sismo, en particular aquellas que se encuentran en albergues temporales.

¿Cómo se coordina el traslado de las donaciones desde Ibagué hasta Pereira tras el sismo?

Según lo revelado por la alcaldesa Johana Aranda, la intención de la Alcaldía es realizar el traslado de las donaciones por vía aérea, con el apoyo de la Aeroespacial. Actualmente, se buscan definir las condiciones y obtener las autorizaciones necesarias para que la aeronave pueda aterrizar en Pereira, garantizando así que la ayuda humanitaria llegue directamente a los afectados.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.