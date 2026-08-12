Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El sector arrocero en el departamento del Tolima atraviesa una coyuntura económica delicada, impulsada principalmente por los altos costos de producción y los bajos precios de venta del arroz. Gabriel Márquez, quien lidera el gremio arrocero regional, expuso estos retos en una entrevista concedida a El Nuevo Día, donde solicitó al Gobierno Nacional un acercamiento real con las regiones para obtener una visión directa de las dificultades que viven los productores en el campo.

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Márquez detalló que, en la meseta de Ibagué, el precio de una carga estándar de 125 kilos de arroz paddy verde ronda los $178.000. Sin embargo, al desglosar los números, la situación es desalentadora para los agricultores: aunque una hectárea en condiciones normales podría dejar entre $7 y $9 millones de ingresos, los gastos asociados a su siembra y cosecha llegan a cifras cercanas a los $12 millones. Esto significa que, lejos de obtener utilidades, los productores suelen terminar en una constante pérdida económica. Márquez afirmó: “En cualquier parte donde usted mire la cifra no le da. En este momento el arroz, cuando usted comienza a sacar costos, logra eventualmente llegar a un punto de equilibrio, pero normalmente usted empieza a perder plata”.

El panorama se complica debido a que los agricultores continúan afrontando gastos aún cuando no hay cosecha. Estos compromisos incluyen el pago a trabajadores, servicios como el agua y otros desembolsos, lo que obliga a los productores a buscar nuevas siembras para mantener un flujo de caja y cumplir con sus obligaciones económicas. Según Márquez: “El agricultor necesita sembrar para poder tener flujo de caja para poder pagar las otras cosas que debe. No está porque la gente paga con lo que vende, no con lo que gana”.

Ante este escenario, el gremio demandó atención directa por parte del presidente Abelardo De La Espriella y del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. Márquez insistió en que las decisiones sobre política agrícola no deben tomarse desde los despachos sin antes conocer la realidad de los territorios, sino que es fundamental que la información provenga directamente de los departamentos, para así acertar en las soluciones que se dicten desde Bogotá. De acuerdo con el dirigente, estas acciones permitirían construir alternativas más ajustadas a la verdadera situación del sector arrocero de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los productores arroceros del Tolima están en crisis económica?

La crisis económica de los productores arroceros del Tolima se debe principalmente a que los costos de producción superan ampliamente los ingresos obtenidos por las cosechas. Según información de El Nuevo Día recogida por Gabriel Márquez, aunque los ingresos por hectárea pueden oscilar entre $7 y $9 millones, los gastos llegan a los $12 millones, lo que genera pérdidas constantes y dificulta la sostenibilidad de la actividad agrícola en la región.

¿Qué piden los arroceros del Tolima al Gobierno Nacional?

El gremio arrocero de Tolima solicita que el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Agricultura Indalecio Dangond, se acerque a las regiones para conocer directamente las problemáticas del sector. Proponen que la información para tomar decisiones de política agrícola se recoja en los departamentos, de forma que las soluciones sean más pertinentes y ajustadas a la realidad de los productores.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.