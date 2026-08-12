Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, realizó un llamado público al Gobierno Nacional para que responda de manera inmediata a las alertas de inteligencia que advierten sobre posibles hechos violentos e intimidaciones en Ataco y el corregimiento El Limón. De acuerdo con lo expresado por la mandataria a través de sus redes sociales, el departamento se encuentra en máxima alerta y, ante la gravedad de la situación, es indispensable reforzar la presencia de la Fuerza Pública en esa zona del sur de Tolima.

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Matiz puntualizó que no basta con las acciones que ya adelantan las autoridades locales, por lo cual exhortó directamente al presidente Abelardo De La Espriella, al Ministerio de Defensa, al comandante de las Fuerzas Militares y al Ministerio del Interior para que el Gobierno Central incremente el respaldo en la región. Según la información compartida, la solicitud refleja urgencia ante el panorama señalado por los informes de inteligencia, que ponen en evidencia la intención de grupos armados ilegales de ejercer intimidación y violencia en esas áreas específicas.

La gobernadora fue enfática en su declaración pública: “Esta situación exige una respuesta inmediata y contundente del Gobierno Nacional”. Así lo expresó al insistir en la necesidad de que la reacción institucional sea firme y efectiva, con mayor despliegue de uniformados y capacidades operativas que permitan garantizar la seguridad de los habitantes de Ataco y toda la zona sur del Tolima. Matiz resaltó que una de las prioridades debe ser anticiparse a cualquier hecho que pueda poner en peligro a la población civil, lo que requiere que el Estado incremente significativamente su capacidad de respuesta y acompañamiento en el territorio.

Finalmente, la mandataria recalcó que su administración continuará comprometida con el acompañamiento a las comunidades locales y aseguró que permanecerán atentos a cualquier novedad que pueda surgir. “Estamos listos para actuar, para proteger a nuestra gente y para defender su vida e integridad frente a quienes pretendan intimidarla”, concluyó.

¿Por qué la gobernadora de Tolima pide refuerzos de la Fuerza Pública en Ataco y El Limón?

De acuerdo con los pronunciamientos oficiales y la información de inteligencia citada por la gobernadora Adriana Magali Matiz, la solicitud de refuerzos obedece a advertencias sobre posibles acciones violentas e intimidaciones por parte de grupos armados ilegales en Ataco y el corregimiento El Limón. La mandataria considera que la situación en esta región del sur del Tolima requiere una respuesta inmediata y contundente del Gobierno Nacional para garantizar la protección de la población civil.

¿Qué acciones solicita la gobernadora Matiz al Gobierno Nacional frente a las alertas de violencia en Tolima?

La gobernadora Adriana Magali Matiz solicitó al presidente Abelardo De La Espriella, al Ministerio de Defensa, al comandante de las Fuerzas Militares y al Ministerio del Interior un mayor respaldo, que incluya el despliegue de más uniformados y capacidades operativas en Ataco y áreas aledañas. Además, insistió en la necesidad de una presencia institucional fortalecida y de la ampliación de la Fuerza Pública para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la vida e integridad de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.