Por: Portal Bogotá

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El teatro en Bogotá se abre como un espacio para la reflexión profunda sobre temas de memoria, verdad e historias que han dejado huella en el país. En este contexto, la ciudad se alista para dar inicio a una nueva edición del Festival de Teatro y Circo de Bogotá, un evento donde la propuesta escénica busca generar conversación sobre las consecuencias de la violencia en el territorio nacional, según información del portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. La apertura de este evento estará a cargo de la obra ‘Lobo’, una producción de la compañía Los Animistas, que será la encargada de inaugurar el XXI Festival de Teatro y Circo de Bogotá.

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La presentación inaugural tendrá lugar el viernes 14 de agosto, a las 7:00 p. m., en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7 No. 22-47. Un aspecto relevante del evento es que la entrada será libre, una decisión que responde a la intención de acercar las artes escénicas a públicos de diversos orígenes y contextos sociales en la capital. El festival, de acuerdo con la organización, busca consolidarse como un espacio de encuentro ciudadano a través de la cultura.

La obra ‘Lobo’ se caracteriza por conjugar distintos lenguajes artísticos: integra teatro de actores, teatro de muñecos, música y danza en una puesta en escena que gira en torno a las marcas y memorias que dejan los conflictos en las personas y los territorios. Según la información proporcionada, la pieza está inspirada en la vida de Roberto Wolf, hijo de inmigrantes húngaros que se asentaron en Villarrica, Colombia. Partiendo de este relato, la obra reconstruye experiencias relacionadas con un territorio afectado por el conflicto armado, y ofrece una perspectiva sobre cómo las memorias individuales y colectivas persisten tras episodios violentos.

Con la selección de ‘Lobo’ para abrir el XXI Festival de Teatro y Circo de Bogotá, el evento pone en escena una propuesta interdisciplinaria que utiliza el teatro como herramienta de diálogo sobre la historia y la capacidad humana de reconstruir y resignificar las experiencias a través del arte. Así, la invitación es a ser parte del inicio de este festival, donde, además de entretenerse, los asistentes podrán reflexionar sobre las huellas de la guerra y el papel de las comunidades en el proceso de memoria y reconstrucción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra ‘Lobo’ presentada en el Festival de Teatro y Circo de Bogotá?

‘Lobo’ está inspirada en la historia de Roberto Wolf, hijo de inmigrantes húngaros en Villarrica, Colombia, y explora a través de teatro de actores, muñecos, música y danza las experiencias y memorias que deja el conflicto armado en las personas y sus territorios, resaltando las memorias individuales y colectivas que persisten tras la violencia.

¿Cuál es el propósito del XXI Festival de Teatro y Circo de Bogotá y por qué es de entrada libre?

El Festival tiene como objetivo acercar las artes escénicas a diferentes públicos de la ciudad y generar espacios de encuentro y reflexión sobre la memoria y la historia. La entrada libre permite que personas de todos los sectores tengan acceso a propuestas escénicas como ‘Lobo’, fortaleciendo así el diálogo cultural en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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