Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene su ofensiva contra la delincuencia y, recientemente, obtuvo un nuevo logro en su compromiso con la seguridad ciudadana. De acuerdo con la información suministrada por la Policía de Bogotá, cuatro personas fueron capturadas en el sector de Bosa por los presuntos delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

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Los hechos ocurrieron cuando las patrullas de la Policía realizaban labores de vigilancia en el barrio Primavera. Durante este recorrido, los uniformados recibieron una alerta sobre una riña en la zona. Al acercarse al sitio señalado, lograron escuchar varias detonaciones y advertir la presencia de varios individuos sospechosos, quienes, al notar la llegada de los policías, decidieron huir del lugar. Según reportó la institución en la red social X, este rápido accionar desencadenó un seguimiento inmediato que condujo hasta la vivienda de una de las personas que habría efectuado los disparos.

Gracias a la autorización de una de las propietarias del inmueble, los agentes ingresaron y detuvieron a uno de los supuestos responsables justo cuando intentaba escapar por la terraza. En su poder se encontró un arma traumática. Además, durante el registro del lugar, fue hallada una bolsa que contenía más de 2.000 dosis de estupefacientes, específicamente marihuana y base de coca. Estos hallazgos permiten suponer la magnitud y gravedad de las conductas delictivas atribuidas, aunque hasta el momento las autoridades sostienen la presunción de inocencia a la espera de las decisiones judiciales.

Las patrullas lograron la captura de las otras tres personas que habían huido inicialmente, reforzando así el dispositivo de reacción. Tanto los detenidos como los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente para la respectiva judicialización. Se destaca, además, que uno de los capturados contaba con anotaciones previas por diferentes delitos, lo que refuerza la importancia de estos procedimientos para la prevención de la reincidencia delictiva en la ciudad.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía denunciar cualquier situación que altere la convivencia o constituya delito, a través de la Línea de Emergencias 123. Como enfatiza la Policía de Bogotá, la colaboración ciudadana resulta fundamental para fortalecer las investigaciones y permitir que la ciudad avance hacia espacios más seguros para todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la captura de los implicados en la riña de Bosa según la Policía de Bogotá?

De acuerdo con la Policía de Bogotá, la captura se produjo gracias a la rápida reacción durante un patrullaje en el barrio Primavera. Al ser alertados sobre una riña y escuchar detonaciones, los uniformados hicieron un seguimiento a varios sospechosos hasta una vivienda, donde, con autorización, lograron detener a uno cuando intentaba huir por la terraza y capturaron a los demás posteriormente.

¿Qué es un arma traumática y qué relevancia tuvo en el operativo en Bosa?

Un arma traumática es un dispositivo no letal que, aunque imita la apariencia y funcionamiento de un arma de fuego convencional, está diseñada principalmente para la defensa personal y utiliza munición de goma o plástico. En el operativo de Bosa, la incautación de este tipo de arma fue relevante porque estuvo involucrada en los hechos que motivaron la intervención policial y las capturas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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