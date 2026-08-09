Por: Portal Bogotá

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El acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencias basadas en género en Bogotá es un proceso que va mucho más allá de presentar una denuncia. Como lo señala el programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la denuncia es apenas el primer paso dentro de una ruta compleja. Quienes viven este tipo de violencias enfrentan audiencias, deben aportar pruebas, solicitar medidas de protección, hacer seguimiento a su cumplimiento y responder a los distintos requerimientos de las autoridades. Sin el respaldo y la orientación adecuados, navegar por estos procedimientos puede convertirse en una experiencia confusa y desgastante.

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Según lo expuesto por la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), sin una orientación jurídica clara, muchas mujeres tienen dificultades para entender cada fase del proceso legal, identificar si sus derechos están siendo respetados y tomar decisiones informadas. Factores como la duración de los trámites, el uso de lenguaje jurídico complejo y el temor a encontrarse de nuevo con sus agresores pueden resultar en que algunas terminen desistiendo antes de lograr alguna resolución.

El acceso efectivo a la justicia, de acuerdo con la SDMujer, depende no solo de un sistema que recoja las denuncias, sino del acompañamiento legal que permita a las víctimas intervenir activamente, exigir sus derechos y recibir una respuesta institucional. Por este motivo, la Secretaría Distrital de la Mujer ofrece representación jurídica gratuita, por medio de un equipo de abogadas especializadas. Este acompañamiento implica no solo la representación, sino también la explicación detallada de cada etapa, la orientación frente a los pasos que debe seguir la víctima, la identificación de posibles riesgos y la promoción de acciones para reforzar su protección.

Con corte al 30 de junio de 2026, la SDMujer reporta la representación jurídica gratuita en 592 casos, en los que se incluyen procesos administrativos, penales, de familia y otros aún pendientes de clasificación. Esta cifra refleja el respaldo efectivo que reciben las víctimas en un entorno que puede llegar a ser revictimizante.

La importancia de contar con acompañamiento jurídico está respaldada internacionalmente, como lo confirma un estudio del World Justice Project. La investigación, realizada en 45 países, revela que las mujeres que conocen dónde recibir asesoría tienen mayores posibilidades de resolver sus conflictos legales. Además, alerta sobre los riesgos que los problemas legales no resueltos implican para la salud, empleo, economía y bienestar.

En Bogotá, este servicio hace parte de la Ruta Única de Atención de la SDMujer y está disponible en espacios como las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, Manzanas del Cuidado, Casas de Justicia, Unidades de Reacción Inmediata, centros de atención de la Fiscalía General de la Nación y hospitales. Esto facilita la cercanía y el acceso real a la justicia para quienes más lo necesitan.

¿Cómo acceder a la representación jurídica gratuita para mujeres víctimas de violencia en Bogotá?

Para recibir la representación jurídica gratuita ofrecida por la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), las mujeres pueden acercarse a las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, Manzanas del Cuidado, Casas de Justicia de Bogotá, Unidades de Reacción Inmediata, centros de atención de la Fiscalía General de la Nación o hospitales, donde encontrarán equipos especializados preparados para orientarlas y respaldarlas durante todo el proceso legal.

¿Por qué es fundamental el acompañamiento legal en casos de violencia basada en género?

De acuerdo con estudios como el realizado por el World Justice Project, el acompañamiento legal proporciona claridad sobre los procedimientos y aumenta las probabilidades de que las víctimas logren resolver sus conflictos legales. La orientación jurídica evita que las mujeres enfrenten solas los procesos, protege sus derechos y reduce el impacto negativo que un conflicto sin resolver puede tener en bienestar, salud y estabilidad económica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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