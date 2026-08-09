Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Cerca de 800 habitantes de diferentes localidades y zonas rurales de Bogotá se reunieron en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) en una jornada que marcó el cierre de los procesos de educación ambiental liderados por la Subdirección Educativa y Cultural de la entidad, según información del propio JBB. Allí, estudiantes, docentes, líderes comunitarios, personas mayores y habitantes en condición de discapacidad, intercambiaron los conocimientos adquiridos sobre temas ambientales, abordados desde los contextos de distintas áreas de la capital como Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Suba, Santa Fe, Usaquén, Chapinero, Los Mártires, La Candelaria, Tunjuelito, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Puente Aranda y Kennedy.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el JBB, estos encuentros se realizaron en espacios como el Aula Ambiental, la Maloca, el Domo Cultural y el Biodiversario, donde los participantes compartieron sus métodos para enfrentar desafíos como la gestión de residuos, restauración ecológica y observación de aves. Este evento, denominado 'Ruta Viva del Territorio', evidenció que la superación de la crisis ambiental exige compromiso de todos los sectores y no solo de entidades especializadas. Se subrayó la importancia de unir el conocimiento científico con los saberes de las comunidades, permitiendo que la ciudadanía se reconozca como protagonista en la protección del entorno.

Las iniciativas destacadas incluyeron el compostaje, la adaptación al cambio climático, el monitoreo de biodiversidad, la recuperación de espacios naturales y acciones para identificar especies propias de la ciudad. Se presentaron logros concretos, como intervenciones en huertas urbanas, jardines y corredores ecológicos en distintas localidades, así como la elaboración de bitácoras, guías didácticas, productos artesanales y piezas de comunicación destinadas a fortalecer la conciencia ambiental.

En el primer semestre de 2026, la Subdirección Educativa y Cultural del JBB lideró 51 procesos para fomentar la apropiación social del conocimiento ambiental, alcanzando diez regiones distintas de Bogotá, incluidas cuencas hidrográficas como Tunjuelo, Salitre, Torca y Fucha, así como los Cerros Orientales, el río Bogotá y varias zonas rurales y urbanas. Entre los resultados, se destaca la creación de 77 productos que incluyen intervenciones físicas, documentos y materiales pedagógicos, señalética, piezas audiovisuales y productos ecológicos.

Durante ese periodo se fortalecieron redes y procesos de educación ambiental como la Red de colegios para la restauración ecológica en Ciudad Bolívar, el fortalecimiento pedagógico del Real Jardín Botánico de esa localidad, la ‘Manzana de la Conservación Mochuelo’, el Observatorio comunitario de biodiversidad en la Reserva Thomas van der Hammen y el diplomado 'Botánica para no botánicos', así como el Laboratorio Creativo: Arte y Biodiversidad, enfocados en sensibilizar y promover la acción ciudadana ante la crisis ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué resultados dejó la jornada de cierre de educación ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá?

La jornada permitió presentar productos como huertas, jardines, bitácoras, documentos pedagógicos y materiales de comunicación que se originaron de los 51 procesos liderados por el Jardín Botánico de Bogotá en 2026. Los participantes intercambiaron experiencias sobre gestión de residuos, restauración ecológica, avistamiento de aves, y desarrollo de iniciativas en barrios, parques, humedales y espacios verdes de Bogotá.

¿Qué significa apropiación social del conocimiento ambiental en los procesos del JBB?

La apropiación social del conocimiento ambiental, según el JBB, consiste en fortalecer la capacidad de las comunidades para comprender, adaptar y aplicar conocimientos científicos y tradicionales sobre el ambiente, involucrando a diversos actores sociales en la gestión responsable de sus territorios. Esto se traduce en acciones conjuntas que promueven la protección de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z