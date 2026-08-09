Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el bienestar animal se ha convertido en un tema de especial relevancia para las autoridades y la ciudadanía. Una muestra de esta prioridad se observa en la manera en la que la capital del país aborda la alimentación de las palomas en parques y plazas públicas, una práctica que puede parecer inofensiva, pero que tiene consecuencias para la salud de las aves y el equilibrio de los ecosistemas urbanos, de acuerdo con información oficial citada por el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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Expertos en protección y bienestar animal han insistido en que alimentar palomas con productos inadecuados altera sus hábitos naturales, propicia la aparición de enfermedades y cambia su comportamiento. Las palomas cuentan con una genética que las prepara para buscar comida por sí mismas, como semillas de árboles e insectos presentes en la vegetación de la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, pese a esto, muchas personas deciden darles alimentos como arroz, pan e incluso residuos, en un intento por acercarse a estas aves.

Sobre este tema, Eduardo Fernández, veterinario del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), explicó: "Realmente desde el Instituto de Protección y Bienestar Animal, nosotros siempre sensibilizamos a la ciudadanía de no alimentar estas aves porque pues ellas están diseñadas genéticamente para la búsqueda natural de alimento". Esto se debe a que darles alimentos cocinados o recalentados puede causarles lesiones, complicaciones en su buche —una parte del aparato digestivo de las aves donde almacenan y ablandan los alimentos—, e incluso puede llevar a la muerte si hay obstrucciones o enfermedades graves.

Mauricio Cano, orientador líder del Programa de Manejo de palomas de Plaza del IDPYBA, enfatizó que la alimentación con residuos, aunque bien intencionada, resulta negativa: "Hay personas que las alimentan acá con maíz, pero también las alimentan con residuos de todo tipo. Por supuesto esto las afecta en el bienestar". Además, la concentración de aves para recibir comida termina promoviendo competencia, agresividad y marcación de territorio, afectando negativamente su bienestar y sus relaciones dentro del ecosistema urbano.

La administración distrital cuenta con un programa de atención integral para las palomas en las plazas públicas de Bogotá, buscando garantizar el respeto y cuidado de la fauna urbana y promoviendo la recomendación de no alimentarlas durante las visitas al centro histórico, parques y plazas de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué no se recomienda alimentar palomas en los parques de Bogotá?

No se recomienda alimentar palomas en los parques y plazas de Bogotá porque recibir alimentos inadecuados altera su comportamiento natural, promueve la aparición de enfermedades y puede causar lesiones físicas graves, de acuerdo con expertos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Además, la alimentación no natural afecta el equilibrio de los ecosistemas urbanos.

¿Qué alimentos pueden ser perjudiciales para las palomas en espacios públicos?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, alimentar palomas con arroz, pan, comidas cocinadas, recalentadas o residuos puede ser perjudicial. Estos pueden compactarse en su buche, causar enfermedades e incluso la muerte, ya que no están adaptadas a procesar dichos alimentos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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