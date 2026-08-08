Por: Portal Bogotá

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La localidad de Sumapaz fue el escenario para el inicio del Mes del Envejecimiento y la Vejez, con un evento significativo que celebró la integración y el reconocimiento de las personas mayores que habitan los sectores rurales. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía Local de Sumapaz y la Secretaría Distrital de Integración Social, la apertura tuvo lugar durante el Tercer Festival Mayor Campesino, una jornada en la que se destacaron actividades como el Bingo Mayor, presentaciones artísticas, eventos culturales y espacios de integración diseñados para fortalecer los lazos comunitarios entre las veredas de Santa Rosa, Raizal, Betania, Taquecito y otras zonas del territorio.

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El auditorio Fanny Torres, ubicado en la vereda Betania, sirvió como punto de encuentro para rendir homenaje al legado, la trayectoria y la memoria de quienes han construido la vida en el campo y han sido protagonistas en luchas históricas por la tierra y los derechos campesinos. Esta jornada, articulada por la Alcaldía Local, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), las escuelas culturales, ASORED y varias otras entidades, tuvo como objetivo principal visibilizar la importancia de las personas mayores rurales, no solo como receptoras de servicios sociales, sino también como generadoras de memoria y cohesionadoras de las comunidades.

Mileny Hilarión Ríos, organizadora por parte de la Alcaldía Local de Sumapaz, expresó que este evento marca el inicio de una serie de encuentros a lo largo de agosto para acercar la oferta institucional a quienes han dedicado sus vidas al campo y al desarrollo de Sumapaz. A esto se sumó el testimonio de Disney Povea, líder de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez de la localidad, quien resaltó que estos espacios son vitales para reconocer y agradecer los aportes de estas personas al desarrollo tanto local como de Bogotá.

Durante el evento, se presentó la oferta de programas como el Centro Día El Vergel, la atención de la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social y el programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Estas iniciativas buscan mejorar el bienestar, la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores campestres.

Un momento destacado fueron las presentaciones artísticas del grupo “Sin límites” y el colectivo teatral Las Frailejonas, conformado por mujeres de las veredas, quienes utilizan el arte como herramienta para transmitir reflexiones sobre el ambiente, la vida rural y la convivencia. Rosalba Rojas Torres, integrante de Las Frailejonas, destacó el orgullo que sienten al llevar 14 años transmitiendo mensajes a través del teatro.

La programación seguirá durante agosto en los centros poblados de Nueva Granada, Nazaret y San Juan, conmemorando un mes que fue institucionalizado mediante el Acuerdo 564 de 2014 del Concejo de Bogotá y que es liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social en distintas localidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades se llevan a cabo durante el Mes del Envejecimiento y la Vejez en Sumapaz?

Durante este mes, las actividades comprenden festivales campesinos, bingos, encuentros artísticos y culturales, así como presentaciones teatrales y espacios de integración comunitaria enfocados en destacar la experiencia y conocimiento de las personas mayores de la ruralidad, según información de la Alcaldía Local de Sumapaz y la Secretaría Distrital de Integración Social.

¿Qué es el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) para personas mayores en Bogotá?

El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) es un programa social mencionado por la Secretaría Distrital de Integración Social que busca fortalecer el bienestar y la autonomía de las personas mayores, brindando apoyo económico y acceso a servicios que mejoran su calidad de vida en localidades como Sumapaz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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