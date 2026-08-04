Por: Portal Bogotá

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Bogotá reafirma su compromiso con la equidad de género al impulsar una nueva etapa de la estrategia ‘En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género’. De acuerdo con la información divulgada por el portal oficial de la ciudad, el Concejo de Bogotá firmó el Documento de Compromiso, marcando así el inicio de una fase que tiene como principal objetivo consolidar el enfoque de género en su gestión. Este avance permitirá fortalecer las capacidades institucionales, actualizar el diagnóstico actual sobre igualdad entre hombres y mujeres y orientar una hoja de ruta con acciones precisas para cerrar brechas y promover los derechos de las mujeres en la capital.

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La estrategia nace de años de trabajo conjunto entre el Concejo de la ciudad y la Secretaría Distrital de la Mujer. Según datos oficiales, la corporación ha venido participando activamente en espacios de formación, prácticas de autodiagnóstico y el desarrollo de mediciones institucionales. Gracias a estos ejercicios, las autoridades han logrado identificar avances tangibles y también áreas que requieren refuerzo para garantizar la incorporación y transversalización del enfoque de género en los procesos internos del Concejo. Es relevante que, durante 2024, tanto concejalas como concejales, junto con sus equipos de trabajo, culminaron un nuevo ciclo de formación dirigido a fortalecer el enfoque de género en todas las tareas normativas y de control político.

En esta renovada etapa, el Concejo de Bogotá actualizará su Índice de Igualdad de Género. Además, definirá un nuevo diagnóstico institucional y una Ruta para la Igualdad de Género, documento estratégico que especificará las acciones a implementar en los próximos dos años. El propósito es lograr una gestión pública mucho más equitativa e incluyente, según la información brindada en los portales institucionales de la ciudad.

El mecanismo ‘En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género’ fue creado por la Secretaría Distrital de la Mujer y quedó formalizado mediante el Decreto 581 de 2023. Esto convirtió a Bogotá en la primera ciudad del país en establecer un mecanismo público propio para medir, reconocer e impulsar la inclusión del enfoque de género en entidades públicas, empresas privadas, instituciones de educación superior y corporaciones elegidas por voto popular. Actualmente hacen parte de esta iniciativa 15 secretarías distritales, 31 entidades adscritas o vinculadas, siete entidades de capital mixto, el propio Concejo de Bogotá, 63 empresas privadas y decenas de organizaciones educativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el mecanismo ‘En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género’ en Bogotá?

El mecanismo, institucionalizado por el Decreto 581 de 2023 y liderado por la Secretaría Distrital de la Mujer, ofrece una herramienta pública para evaluar y reconocer la incorporación efectiva del enfoque de género en diversas entidades del sector público y privado en Bogotá. Este proceso incluye diagnósticos, formación, medición de índices específicos y la definición de rutas de acción para fortalecer la equidad de género.

¿Qué acciones concretas está implementando el Concejo de Bogotá para fortalecer la igualdad de género?

El Concejo de Bogotá ha desarrollado espacios de formación, autodiagnóstico y actualización de su Índice de Igualdad de Género. Además, se ha comprometido a definir y ejecutar una nueva Ruta para la Igualdad de Género, que guiará la implementación de acciones específicas en los próximos dos años, buscando una gestión más equitativa e inclusiva dentro de la corporación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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