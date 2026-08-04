Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un operativo de la Policía del Tolima se consolidó como un importante golpe contra el narcotráfico en esa región, tras la incautación de 170 kilogramos de marihuana transportados en las principales vías del departamento. La intervención policial llevó, además, a la captura de una persona que ahora enfrenta cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades.

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El procedimiento se realizó hacia el mediodía en Altamira, un sector ubicado en el kilómetro 64 de la vía Neiva-Castilla, dentro del municipio de Natagaima. De acuerdo con los datos oficiales, miembros de la Seccional de Tránsito y Transporte ejecutaban un patrullaje y control de rutina cuando observaron un vehículo de gama media estacionado a un lado de la carretera, lo que suscitó sospechas sobre su presencia inusual en ese lugar. Al abordar a la persona que conducía el automóvil y registrar el interior, los uniformados encontraron 33 paquetes camuflados entre el baúl y las sillas traseras del vehículo.

En estos paquetes, los agentes hallaron los 170 kilogramos de marihuana, equivalentes aproximadamente a 170.000 dosis listas para distribución. El valor estimado de la carga en el mercado ilegal ronda los 100 millones de pesos, según la Policía del Tolima, que lideró el operativo.

La modalidad empleada para el transporte de la droga es conocida como "kamikaze": una estrategia utilizada por bandas de narcotráfico para mover estupefacientes a través de corredores viales nacionales, minimizando riesgos mediante el uso de vehículos particulares aparentemente normales. De acuerdo con la investigación preliminar, la marihuana había salido del municipio de La Plata, en el departamento del Huila, y tenía como destino final la ciudad de Bogotá, donde sería repartida en distintos sectores de la capital.

Al verificar los antecedentes judiciales del individuo detenido, se determinó que registra anotaciones previas por lesiones culposas e inasistencia alimentaria. Tras el operativo, tanto la persona capturada como el vehículo y la sustancia decomisada fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local 67 de Natagaima. Al cierre de la información disponible, el capturado era presentado ante un juez de control de garantías en audiencia virtual, donde se determinaría su situación legal.

El comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel John Anderson Vargas Izao, destacó que este resultado impidió que 170.000 dosis de marihuana llegaran a las calles y recalcó el impacto negativo provocado a las finanzas de las estructuras criminales involucradas en el tráfico de estupefacientes.

¿Por qué la modalidad "kamikaze" es usada por las bandas de narcotráfico para transportar marihuana?

La modalidad "kamikaze" consiste en utilizar vehículos particulares para mover drogas de una región a otra, con la intención de pasar desapercibidos en los controles de carretera. Según la Policía del Tolima, esta táctica ayuda a las organizaciones ilegales a evitar la detección, permitiendo que la droga recorra distancias largas hasta su destino final.

¿Qué delitos previos tenía el capturado durante el operativo en Natagaima?

De acuerdo con las autoridades, el individuo capturado en el sector de Altamira registraba antecedentes judiciales por lesiones culposas e inasistencia alimentaria. Esta información fue confirmada tras la verificación de sus antecedentes durante el procedimiento policial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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