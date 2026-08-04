Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para conmemorar sus 488 años envuelta en una atmósfera festiva, gracias a la llegada de la edición 29 del festival de verano 2026, un evento que promete poner a la capital a la altura de las grandes ciudades del mundo. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de la ciudad, dentro de la variada programación se destaca el ciclopaseo nocturno del jueves 13 de agosto, una experiencia que invita a redescubrir Bogotá bajo las estrellas a través de sus conocidos 'distritos creativos'.

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Este evento forma parte de una iniciativa de activación territorial y cultural impulsada para fortalecer la identidad y el dinamismo de los sectores más emblemáticos del distrito capital. Durante el recorrido, que partirá desde la calle 12 con carrera séptima y culminará en la calle 60 con la misma arteria vial, los participantes tendrán la oportunidad de explorar puntos de interés cultural y artístico. Según la Alcaldía de Bogotá, esta travesía pretende visibilizar la importancia de los 'distritos creativos', que concentran actividades económicas y culturales clave para la ciudad.

La actividad, articulada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y las alcaldías locales, está diseñada para promover una Bogotá nocturna vibrante y segura. Los asistentes podrán conocer de primera mano los nuevos protocolos de cuidado y las propuestas de esparcimiento pensadas para aquellos que desean disfrutar la capital cuando cae la noche. El recorrido contempla estaciones en las intersecciones de la carrera séptima con las calles 15, 28 y 60, permitiendo una experiencia completa del corredor cultural y urbano.

Para formar parte de este ciclopaseo, es necesario inscribirse previamente diligenciando un formulario en línea, como lo indica el IDRD en su página oficial. Además, la entidad ha compartido información y recomendaciones sobre la jornada en su cuenta de Instagram, subrayando la importancia de la participación ciudadana en eventos que refuerzan la apropiación del espacio público y contribuyen al desarrollo económico y cultural de la ciudad.

De acuerdo con el portal bogota.gov.co, el festival de verano 2026 incluye más de 60 actividades orientadas a impulsar la economía local y posicionar a Bogotá como referente de integración cultural y recreativa. Esta celebración se suma a otras iniciativas como la distribución gratuita de libros, que amplifican el alcance y el impacto del cumpleaños de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en el ciclopaseo nocturno del festival de verano 2026 de Bogotá?

Para unirse al ciclopaseo nocturno que se realizará en el marco del festival de verano 2026, usted debe inscribirse previamente diligenciando un formulario en línea, como lo orienta el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). El recorrido inicia el jueves 13 de agosto a las 6:30 de la tarde en la calle 12 con carrera séptima y finaliza en la calle 60 con carrera séptima, con paradas en distintas estaciones a lo largo del trayecto.

¿Qué son los 'distritos creativos' de Bogotá y qué papel tienen en el festival de verano?

Los 'distritos creativos' son sectores destacados de Bogotá donde se concentran actividades culturales y económicas, impulsando el desarrollo local y la dinámica social. Según la información del portal oficial de la ciudad, el festival de verano busca visibilizar estos distritos mediante actividades como el ciclopaseo, resaltando su impacto en la oferta cultural, la innovación y la apropiación del espacio público en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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