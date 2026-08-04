Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebra 488 años de historia y diversidad cultural con una programación especial organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Durante el mes de agosto, la ciudad se transforma en un gran escenario abierto donde el arte, la música, la literatura y la participación ciudadana son protagonistas. Más de 40 actividades gratuitas están repartidas en teatros, parques, plazas, bibliotecas, estaciones de TransMilenio y múltiples escenarios culturales, de acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá.

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La agenda comenzó el 1 de agosto con ‘Tríptico Nómada – Rutas del Sur’, presentación de Escenarios Móviles en la plazoleta de la estación Museo Nacional de TransMilenio, donde DJ Calixta, Dolores Te Canta y Dinastía Moon ofrecieron un homenaje a las sonoridades afrodescendientes y latinoamericanas. Ese mismo día, el Teatro El Ensueño recibió a la reconocida banda de rock 1280 Almas para conmemorar sus tres décadas de trayectoria musical. Los días centrales son el 6 y 7 de agosto, cuando la Cinemateca de Bogotá ofrecerá la muestra ‘Bogotá en el Cine’, una selección de 10 películas sobre la ciudad, entre la 1 p.m. y las 8 p.m., con entrada libre, y ‘Libro al Viento’ distribuirá cerca de 4.880 ejemplares de literatura local en varias estaciones de TransMilenio.

El arte visual también tiene lugar con la exposición ‘El Puma’ de Natalia Rojas Castro, ganadora de una residencia internacional, así como el recorrido multisensorial ‘Katabasis’, que invita a explorar la memoria histórica del río Vicachá. El Planetario de Bogotá se suma a la celebración con talleres, experiencias inmersivas y la exposición internacional ‘Eyes on the Universe’, organizada por el American Museum of Natural History de Nueva York, mostrando imágenes de los telescopios Hubble y James Webb.

Entre el 8 al 29 de agosto, continúan actividades como la Gala Danza Hip Hop, el XXI Festival de Teatro y Circo de Bogotá y conciertos de artistas destacados como Gustavo Santaolalla y el dúo Las Mijas. Se destacan además espacios como las jornadas de ‘Crea en Movimiento’, que llevan experiencias pedagógicas a Suba y Engativá, y la segunda edición del Festival Orígenes, dedicado a la diversidad y saberes ancestrales indígenas.

De acuerdo con Idartes, toda la programación busca llegar a públicos de todas las edades, posicionando a Bogotá como capital cultural y reafirmando el arte como un espacio de encuentro y participación. La agenda completa se puede consultar en el sitio web de Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades gratuitas para celebrar los 488 años de Bogotá?

Según el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la oferta incluye conciertos, muestras de cine, presentaciones de danza urbana y teatro, distribución gratuita de libros, exposiciones artísticas, recorridos guiados, experiencias inmersivas, talleres y festivales tanto en escenarios cerrados como en espacio público, con programación familiar que se extiende todo el mes de agosto.

¿Qué es el programa ‘Libro al Viento’ y cómo participar en la entrega de ejemplares?

‘Libro al Viento’ es una iniciativa que busca acercar la lectura a los ciudadanos de Bogotá mediante la distribución gratuita de libros. En el marco de los 488 años, el 6 de agosto desde las 7 a.m., se entregarán 4.880 ejemplares en estaciones de TransMilenio como Aguas, Universidades, Museo del Oro y Universidad Nacional, con títulos relacionados con la ciudad y su entorno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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