Una misión de atención médica terminó en una grave emergencia en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Un médico y una auxiliar de enfermería resultaron gravemente heridos luego de que un conductor embistiera la ambulancia en la que atendían a un paciente.

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De acuerdo con la información entregada por el periodista Edward Porras, conocido como el ‘Ojo de la noche’ de Noticias Caracol y Blu Radio, el equipo de salud había estacionado el vehículo para descender a un paciente cuando ocurrió el impacto.

En ese momento, el automóvil conducido por el sospechoso chocó la ambulancia y arrolló a los dos profesionales que se encontraban junto al vehículo.

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Las víctimas recibieron atención de otros organismos de emergencia y fueron atendidos en el Hospital de Meissen. Entre tanto, las autoridades atendieron el procedimiento para establecer las circunstancias del siniestro y adelantar las actuaciones correspondientes contra el conductor.

Conductor que chocó ambulancia, al parecer, estaba borracho

Según la información divulgada por Porras, las primeras verificaciones indicarían que el conductor responsable del choque se encontraba, presuntamente, bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Esa situación será objeto de las investigaciones que adelantan las autoridades de tránsito para determinar su responsabilidad en lo ocurrido. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los heridos.

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