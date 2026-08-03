Primoz Roglic ha sido uno de los ciclistas más importantes de los últimos años, pues antes de la rivalidad entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, el esloveno era el deportista a vencer en las grandes vueltas.

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Actualmente se encuentre en el Red Bull Bora-Hansgrohe y se ha venido preparando a lo largo del año para la Vuelta a España, una competencia que ya ha sabido ganar en varias oportunidades y que sueña volver a conquistar.

Sin embargo, ahora su participación está en duda debido a un accidente en el que se vio envuelto, puesto que tuvo grandes heridas y por ahora no podrá competir.

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Qué le pasó a Primoz Roglic

Según comentó el mismo deportista a través de sus redes sociales, el ciclista de 36 años estaba en uno de sus entrenamientos cuando fue atropellado por un carro, lo que lo hizo caer y por eso sufrió varias heridas.

De hecho, publicó unas fotografías en las que se ve duros hematomas en sus piernas, sobre todo en la derecha en la parte posterior, por lo que no podrá estar en dos competencias que son muy importantes de cara a la Vuelta a España: San Sebastián y Burgos.

Así mostró las heridas Roglic:

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Es más, el ciclista aseguró que ahora todos sus esfuerzos están puestos en llegar a la competencia española, la tercera gran vuelta de la temporada, la cual es su principal objetivo de la campaña.

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Cuándo es la Vuelta a España 2026

Lo cierto es que el deportista debe recuperarse de la mejor manera posible en poco tiempo, recordando que las fechas de la Vuelta a España 2026 son del 22 de agosto al 13 de septiembre, una carrera muy importante porque marcará el cierre de la temporada para varios de los mejores ciclistas del mundo.

Cabe destacar que en esta competencia estará Tadej Pogacar, que buscará ganar la triple corona recordando que viene de ganar con mucha contundencia el Tour de Francia.

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