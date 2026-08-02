Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

En la memoria musical de Ibagué existe una canción que sobrevive décadas y se ha convertido en el símbolo de una región: "Kokorico Tolima". Considerada la primera pieza musical dedicada al Deportes Tolima, esta obra nació del ingenio y la pasión de Luis Alberto Molano Zabala, conocido cariñosamente como "Tas Tas". Este artista, profundamente arraigado en la cultura tolimense, volcó su amor por su equipo y su departamento en una melodía que todavía resuena en las tribunas del estadio Manuel Murillo Toro, marcando historia y sentimiento entre los aficionados.

Sigue a PULZO en Discover

La historia de "Tas Tas" está llena de esfuerzo y tenacidad. Nacido el 13 de septiembre de 1955 en la vereda Delicias, en Líbano, Tolima, su vida comenzó en un humilde parto casero. Apenas tenía dos años cuando su familia se mudó a Ibagué, donde creció en el barrio Yuldaima y empezó a forjar un camino paralelo al del club que años después homenajearía. Su talento musical emergió temprano: a los ocho años ya cantaba en la emisora La Voz del Tolima, aunque el pago consistía en productos como café, harina y pan, lo que revela las dificultades de la época, pero también su empeño desde niño para abrirse camino en el arte regional.

El origen de "Kokorico Tolima" fue casi fortuito. Una noche cualquiera en el barrio Yuldaima, entre amigos como el recordado "Chucha" Andrade, surgió el reto de componer una canción para el Deportes Tolima. Molano aceptó y, en tan solo un fin de semana, escribió la letra e inscribió la pieza en un concurso organizado por RCN, compitiendo contra 63 compositores del país. Contra todo pronóstico, ganó el primer lugar y la canción fue grabada en Bogotá con arreglos de Noel Charry y músicos destacados como Willy Salcedo y Olfo Castro, miembros orquestas emblemáticas como Fruko y sus Tesos. Desde entonces, el tema lleva más de 46 años acompañando a la hinchada tolimense.

No obstante, la carrera de "Tas Tas" fue mucho más allá de este himno. Ha interpretado géneros tan variados como tango, salsa, ranchera y bambuco; ha visitado 12 países, incluyendo Cuba, Argentina, Brasil y Panamá, y ha compartido escenario con agrupaciones como Los Legendarios y músicos de renombre del Grupo Niche y La Gran Fe, demostrando que su huella va más allá de una sola canción. Amante de la salsa y del baile, su energía sigue intacta a sus 70 años, caminando por Ibagué con la sencillez que siempre lo ha caracterizado. Su legado es prueba de que, antes de los títulos, Deportes Tolima ya tenía un himno que unía a la afición y hacía vibrar el orgullo tolimense.

¿Cuál es el origen de la canción "Kokorico Tolima" y por qué es importante para el Deportes Tolima?

"Kokorico Tolima" nació como un reto amistoso entre Luis Alberto Molano Zabala y sus amigos del barrio Yuldaima, quienes lo animaron a crear una canción para su amado club. El tema ganó un concurso de RCN enfrentándose a 63 compositores, y se consolidó como el primer himno musical del Deportes Tolima. Desde hace más de 46 años, su letra y melodía siguen acompañando al club y a sus hinchas en una tradición imborrable.

¿Quién es Luis Alberto Molano Zabala, alias "Tas Tas", y cuál ha sido su papel en la música tolimense?

Luis Alberto Molano Zabala, más conocido como "Tas Tas", es un artista tolimense que ha destacado no solo por ser el creador de "Kokorico Tolima", sino también por su versatilidad musical y su influencia en la cultura local. Su carrera abarca desde presentaciones infantiles en emisoras hasta giras internacionales y colaboraciones con reconocidas agrupaciones, mostrando que su aporte musical trasciende el ámbito futbolero y se convierte en parte del legado regional de Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.