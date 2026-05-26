Un emotivo momento se vivió en una reciente emisión de Noticias RCN luego de que la periodista Mari Rosado anunciara oficialmente su retiro de la televisión tras cerca de 39 años de carrera profesional.

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La comunicadora, reconocida por su trabajo como corresponsal en Valledupar, recibió un homenaje en plena transmisión en vivo, donde compañeros y presentadores destacaron su legado dentro del periodismo regional y nacional.

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Mari Rosado se convirtió durante décadas en uno de los rostros más representativos de la información en el departamento del Cesar y la región Caribe.

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Su trabajo estuvo marcado por el cubrimiento de hechos sociales, culturales y políticos, convirtiéndose en puente informativo entre Valledupar y el resto del país.

Aunque ingresó a RCN en el año 2000, su trayectoria en medios de comunicación se extendió por casi cuatro décadas, tiempo en el que construyó una reputación basada en la cercanía con la comunidad y el manejo responsable de la información.

Compañeros de redacción y televidentes la recuerdan especialmente por:

Su defensa de la cultura caribeña

El respeto hacia las fuentes

La sensibilidad con la que narraba las historias de la región

La despedida se realizó durante la emisión del mediodía de Noticias RCN y estuvo liderada por los periodistas Felipe Arias e Inés María Zabaraín.

Cuando te hacen una despedida así, es que hiciste bien tu trabajo y si, mi @Maryrosado30, es una decana del periodismo en el Cesar y el país. Disfruta ahora mi Mari, te lo mereces. pic.twitter.com/aSpewDRWAl — Alex Acuña Reales (@AlexAcunaReales) April 10, 2026

Ambos resaltaron la disciplina, la calidad humana y el compromiso que caracterizaron a Mari Rosado durante años de trabajo periodístico.

El homenaje estuvo cargado de nostalgia y mensajes de agradecimiento por parte de sus colegas, quienes aseguraron que deja una huella importante para las nuevas generaciones de reporteros.

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue el cubrimiento de la muerte del cantante vallenato Diomedes Díaz, conocido como ‘El Cacique de La Junta’.

Su trabajo durante ese episodio fue ampliamente reconocido por lograr mantener el equilibrio entre la objetividad periodística y la sensibilidad frente al impacto cultural que representó la pérdida del artista para la región Caribe.

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Según se conoció, la salida de Mari Rosado no estuvo relacionada con polémicas o desacuerdos internos, sino con su decisión de iniciar una nueva etapa personal tras años de trabajo en medios de comunicación.

La periodista se despide luego de décadas marcadas por madrugadas, extensas jornadas informativas y cubrimientos en distintos escenarios del país.

Su retiro deja un mensaje sobre la importancia del periodismo regional y el papel que cumplen los corresponsales en la construcción de la información nacional.

La noticia de su despedida generó múltiples reacciones en redes sociales, donde televidentes y colegas destacaron su profesionalismo y el legado que deja en la televisión colombiana.

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