Detrás de las incidencias del mundo del espectáculo en Colombia, hubo un relato que sorprendió por parte de una de las más recientes figuras que se sumó a un popular formato televisivo en el país.

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Belén Alonso, chef mexicana y jurado que llegó a ‘Masterchef Colombia’ desde el año pasado y que para 2026 vuelve a tener protagonismo, se animó a exponer una particular situación con Claudia Bahamón.

La experta culinaria se sinceró sobre el tema en entrevista con ‘Bravíssimo’ de Citytv este domingo 24 de mayo de 2025, al contar que uno de los aspectos más duros de su experiencia en el país es la soledad que vive debido a que durante el tiempo de grabación se hospeda en hoteles.

Allí surgió un inesperado gesto por parte de Bahamón, que la llamó desde Colombia cuando ella todavía estaba en México antes de empezar las grabaciones de ‘Masterchef’.

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Lo llamativo es que la presentadora colombiana, en una iniciativa que no involucró a Canal RCN, le explicó que tenía una habitación disponible en su casa para hospedarse y tener compañía en ese tiempo.

Alonso, que reveló la idea para dejar en evidencia la generosidad de la conductora del formato televisivo, se sinceró acerca de lo que sintió al recibir esa invitación.

“Me partió, me ganó, me entregué a Claudia Bahamón. Tengo a Claudia Bahamón a mi lado y ella es mi amiga”, afirmó en la entrevista la jurado de ‘Masterchef’.

Si bien, al final declinó la oferta por parte de la huilense, reconoció que se ha establecido una relación muy cercana, la cual se ha ido consolidando gracias a los consejos de Claudia Bahamón a diario.

Uno de los detalles pendientes por confirmar es la fecha de inicio de ‘Masterchef’, a pesar de que ya se conoció que la final de ‘La casa de los famosos’ es el próximo viernes 29 de mayo de 2026.

Hasta el momento no hay una confirmación oficial por parte de Canal RCN acerca del comienzo de la octava temporada del concurso de culinaria entre celebridades en Colombia.

El lunes primero de junio está prevista la transmisión de la despedida de la Selección Colombia contra Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por lo que es casi un hecho que ese día no arrancaría el ‘reality’.

Cabe remarcar que el formato lleva varios meses desde que empezaron las grabaciones con los participantes, entre los que se destacan algunas figuras como Verónica Orozco y Emiro Navarro, entre otros.

¿Quién es Belén Alonso, jurado de ‘Masterchef’?

Belén Alonso es una destacada chef, crítica gastronómica y empresaria culinaria que ha ganado gran notoriedad internacional al desempeñarse como jurado en el célebre programa de televisión de competencia culinaria ‘Masterchef’.

Alonso nació en 1974 en la Ciudad de México. Sus padres son españoles, y desde pequeña mostró un gran interés por la cocina, aprendiendo de su madre las tradiciones de la cocina gallega. Los sábados acompañaba a su madre al mercado de San Juan, y fue allí donde nació su amor por la gastronomía.

Estudió en la prestigiosa escuela de cocina Le Cordon Bleu en París, donde se graduó en 1993. Después regresó a México, donde cursó la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana.

Su padre le exigía una “carrera de verdad” y se avergonzaba de tener una hija cocinera. Eso la llevó a combinar su pasión culinaria con una formación científica formal en nutrición.

Durante el programa, Belén compartió un testimonio marcado por su historia familiar. Reconoció abiertamente lo duro que fue crecer como hija de inmigrantes españoles en México, una experiencia que forjó su carácter y su visión de la gastronomía como puente entre culturas.

Cuenta con amplia experiencia en televisión. Ha sido jurado en los programas ‘Familias frente al fuego’ y ‘Top Chef VIP’ de Telemundo, lo que la convirtió en una figura reconocida del entretenimiento gastronómico latinoamericano antes de llegar a Colombia.

En la Ciudad de México es propietaria de su propio restaurante, Maison Belén, ubicado en la reconocida zona hotelera de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la capital mexicana.

Llegó al programa en reemplazo de Adria Marina para la décima temporada de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, estrenada el 18 de junio de 2025.

Acompaña en el jurado a los ya reconocidos Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch. Se espera que lleve su exigencia, humor y profesionalismo a los fogones del concurso más visto de la televisión colombiana.

Desde su llegada, Belén Alonso generó empatía con el público colombiano gracias a su espontaneidad, su capacidad crítica y su visión de la cocina como herramienta de identidad cultural, valores y memoria familiar.

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