El programa de RCN, estrena nueva temporada de ‘Masterchef Celebrity 2026′. La ‘influencer’ Paula Galindo, conocida como ‘Pautips’, sufrió un accidente que causó alarma entre sus seguidores.

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En medio de una jornada de intensas competencias culinarias, un accidente en la cocina provocó que la creadora de contenido se quemara el rostro y los brazos con aceite caliente.

(Vea también: Cuándo comenzaría ‘Masterchef’ 2026, en RCN: ya están en las grabaciones con 24 famosos)

¿Qué le pasó a ‘Pautips’ en ‘Masterchef 2026?

A través de sus redes sociales, ‘Pautips’ compartió las imágenes de sus quemaduras y relató cómo ocurrió el incidente, tranquilizando a sus fans al asegurarles que, afortunadamente, no fue algo grave.

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El accidente ocurrió cuando ‘Pautips’ manipulaba uno de los fogones del set y un elemento explotó, haciendo que el aceite caliente salpicara sobre su rostro y brazos.

“Se me estalló algo en el fogón y, lamentablemente, me cayó en el rostro y los brazos. Me quemé la cara con aceite, gracias a Dios no pasó a mayores”, escribió la ‘influencer’, quien no dudó en compartir las imágenes de las lesiones para mantener a su comunidad al tanto de lo sucedido.

A pesar de la preocupación inicial, ‘Pautips’ dejó claro que se encuentra bien y está en proceso de recuperación. Agradeció el apoyo y las muestras de solidaridad de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar en sus publicaciones con mensajes de aliento.

“Qué susto, ‘Pautips’, recupérate pronto” y “gracias a Dios no fue nada grave” fueron algunos de los comentarios que inundaron sus redes, demostrando la cercanía que mantiene con su audiencia.

El accidente ocurrió en medio de una de las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity 2026′, un programa que se ha consolidado como uno de los más populares y comentados en la televisión colombiana.

En esta temporada, los participantes enfrentan desafíos culinarios exigentes bajo la supervisión de los reconocidos chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, mientras Claudia Bahamón vuelve a encargarse de la conducción.

¿Cuándo se estrena ‘Masterchef 2026’?

El estreno de ‘Masterchef Celebrity 2026′ aún no tiene una fecha oficial, pero si el ritmo de salidas de los participantes de ‘La casa de los famosos‘ se mantiene, todo parece indicar que el programa comenzará a principios de julio, ocupando el horario estelar del canal. Con el regreso de figuras famosas a la cocina, la expectativa entre los fanáticos es cada vez mayor.

Mientras tanto, ‘Pautips’ continúa su proceso de recuperación, demostrando su fortaleza y gratitud por el apoyo recibido, y dejando claro que, a pesar del susto, lo más importante es que pudo superar el accidente sin consecuencias graves.

¿Quiénes son los nuevos participantes de ‘Masterchef 2026’?

Este es el grupo de celebridades y chefs que integran el programa de RCN, compuesto por:

Angélica Blandón – Actriz Emiro Navarro – Creador de Contenido Emmanuel Restrepo – Actor Hugo Gómez – Actor Iván Marín – Comediante, actor y escritor Jimmy Vásquez – Actor Julieta Piñeres – Periodista y Presentadora Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido Marcela Carvajal – Actriz Martha Restrepo – Actriz Milena López – Presentadora y empresaria Sebastián Villalobos – Creador de Contenido, actor y presentador Tuto Patiño – Actor Sebastián Vega – Actor Verónica Orozco – Actriz y cantante Víctor Tarazona – Actor Luciano D’Alessandro – Actor Luisa Vergara – Actriz y comediante Mariana Mozo – Actriz Diana Mina – Presentadora y periodista Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor Robert Farah – Tenista Profesional Pautips – Creadora de Contenido Virgina Lizcano – Comediante

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