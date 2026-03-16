La creadora de contenido y deportista barranquillera ‘Beba’ habló sin filtros tras convertirse en la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’.

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En conversación con Pulzo, la ‘influenciadora’ compartió detalles de su experiencia dentro del ‘reality’, confesó que no fue una etapa fácil y también se atrevió a decir quién cree que podría quedarse con el triunfo en esta tercera temporada.

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Durante la entrevista con Pulzo, a la exconcursante le preguntaron directamente quién considera que tiene más posibilidades de ganar el programa. Su respuesta sorprendió, pues aseguró que el resultado podría cambiar dependiendo de cómo evolucionen las dinámicas dentro de la casa.

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“Te vas a echar para atrás, pero si este ‘chipeo’ sigue, ‘Alexa’ se va a quedar de segundas y Tebi puede ganar esa casa, te lo digo así”, afirmó de manera enfática, dejando claro que, según su percepción, el público podría inclinarse por ese participante si la situación continúa como hasta ahora.

Más allá de sus pronósticos sobre el posible ganador, ‘Beba’ también habló de las dificultades personales que enfrentó durante el encierro. La barranquillera reconoció que el ambiente del programa y su propia sensibilidad emocional hicieron que el proceso fuera más complejo de lo que imaginaba.

Según explicó, durante su paso por el ‘reality’ vivió momentos de ansiedad y tensión que afectaron su bienestar. Incluso contó que llegó a tener episodios en los que necesitó apartarse por completo de la dinámica del programa.

“Pasó una situación y es que me estaba pasando con la cafeína. A mí me mandaron a decir: ‘Mami, le bajas o le bajas, porque vas a terminar estallada’. Yo estaba muy revolucionada”, relató.

La ‘influenciadora’ aseguró que se considera una persona altamente sensible y que sus emociones suelen manifestarse con intensidad, lo que en un entorno como el del programa puede convertirse en un reto adicional.

“Soy una mujer altamente sensible. Si estoy triste, puedo llegar a estados muy profundos. También tuve picos de ansiedad y episodios donde sentía que todo a mi alrededor se movía. El primer mes se exacerban muchas cosas: las luces, la presión, el ambiente. Para alguien como yo, que tiene esos detonantes, no fue nada fácil”, explicó.

A pesar de esas dificultades, ‘Beba’ destacó que dentro de la producción contaba con espacios de apoyo que le permitieron manejar mejor sus emociones. Según contó, tenía acceso a una cabina en la que podía tomarse un momento para reflexionar, orar y recibir acompañamiento psicológico.

“Yo tenía un espacio para hablar con Dios y también apoyo psicológico. Hice el ejercicio de calmarme y preguntarme: ‘¿Qué estoy haciendo aquí?’. Eso me ayudó a redireccionar mi energía y a decidir en qué cosas sí valía la pena gastar esa energía”, aseguró.

La creadora de contenido también reveló que en ocasiones optó por ignorar provocaciones o comentarios de otros participantes para evitar conflictos mayores.

“Hubo momentos en los que decidí no decir ciertas cosas o simplemente ignorar a algunas personas. Yo no quería entrar en ese juego”, comentó.

No obstante, admitió que hubo días en los que el cansancio emocional era evidente y prefería mantenerse distante de los demás habitantes de la casa.

“Había días en los que estaba mamada y decía: ‘Suerte, me voy de aquí’. Otros días estaba fastidiada y no quería ver a nadie, no le quería hacer caso al ‘Jefe’. La gente a veces no entiende eso”, dijo.

La barranquillera también habló sobre las críticas que recibió por su actitud dentro del programa. Según explicó, su forma de ser pudo haber sido interpretada de manera equivocada por algunos televidentes.

“Yo tengo 27 años y esta es mi cara. A veces tengo cara seria y la gente piensa que estoy brava, pero eso no tiene nada que ver con mi corazón ni con mi espiritualidad”, afirmó.

‘Beba’ aseguró que, a pesar de las dificultades, su paso por el programa también le dejó aprendizajes importantes sobre su carácter, sus emociones y la manera en que decide enfrentar los retos personales.

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