Por: Portal Bogotá

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Luego de nueve intensas jornadas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el Equipo Bogotá se ha consolidado como un protagonista esencial del deporte colombiano al entregar 52 medallas a la delegación nacional. De acuerdo con la información divulgada, estas preseas se reparten en 22 oros, 16 platas y 14 bronces, un aporte significativo que ha permitido a Colombia ubicarse en el segundo puesto del medallero general, solo por detrás de México, que lidera cómodamente con 231 preseas (104 de oro, 71 de plata y 56 de bronce). En tercer lugar se sitúa Cuba con 73 medallas (24 oros, 19 platas y 30 bronces).

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El rendimiento de los atletas bogotanos en estas justas ha sido crucial para la posición del país. El acompañamiento y respaldo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha sido mencionado como un factor relevante para que estos deportistas se mantengan competitivos y enfocados en los próximos retos, como los Juegos Panamericanos y los Juegos Nacionales. Según el balance por disciplinas, todavía falta por disputarse el skateboarding, pero hasta ahora el patinaje es la disciplina con mejores resultados para el Equipo Bogotá, al sumar diez medallas: siete de oro, una de plata y dos de bronce. John Edwar Tascón se destaca como figura con cinco medallas, mientras Gabriela Rueda suma cuatro, consolidándose entre los atletas más laureados.

En esquí náutico, los bogotanos han conseguido siete medallas, con Daniela Verswyvel García como máxima exponente, tras obtener tres oros y una plata. El ciclismo también se destaca, aportando cinco medallas para Bogotá, siendo el tercer deporte más exitoso del equipo. Otras disciplinas relevantes incluyen el bowling y la gimnasia de trampolín, cada una con dos medallas de oro. En natación carreras, el Equipo Bogotá ha obtenido 13 medallas; se resalta el oro de Sirena Rowe en los 50 metros libres, quien además batió el récord de los Juegos en esa prueba.

La lista de medallistas del Equipo Bogotá es extensa e ilustra el talento y compromiso de los deportistas capitalinos, quienes continúan sumando logros para el país y dejando una huella importante en el panorama deportivo regional.

¿Cuántas medallas ha aportado el Equipo Bogotá a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

El Equipo Bogotá ha entregado 52 medallas a Colombia en estos Juegos: 22 de oro, 16 de plata y 14 de bronce, según datos oficiales citados en el reporte sobre el rendimiento de la delegación nacional.

¿Qué disciplinas han sido las más exitosas para Bogotá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

El patinaje destaca como la disciplina más ganadora del Equipo Bogotá, aportando diez medallas, seguida por el esquí náutico y el ciclismo, que también han contribuido significativamente al balance general de la delegación bogotana en el certamen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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