Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente electo Abelardo De La Espriella presentó oficialmente a Claudia Benavides Salazar como la próxima ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, completando así el equipo ministerial que lo acompañará desde el 7 de agosto. De acuerdo con la información suministrada por el equipo del nuevo gobierno, este nombramiento reviste especial importancia, ya que Benavides es la primera persona seleccionada para un cargo de este nivel a través del Banco de Talentos de la Patria Milagro, una plataforma creada con el propósito de identificar y evaluar profesionales destacados en diversas áreas del sector público.

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El Banco de Talentos de la Patria Milagro se estableció como un mecanismo para garantizar procesos de selección enfocados en la formación y trayectoria de los candidatos. En el caso de Claudia Benavides, su designación se fundamentó en una evaluación que incluyó méritos académicos, experiencia profesional y habilidades específicas, de acuerdo con los parámetros definidos por la presidencia. La convocatoria fue abierta, lo que permitió que varios perfiles presentaran su postulación, pero finalmente fue Benavides quien cumplió con todos los criterios exigidos para liderar la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La hoja de vida de la nueva ministra evidencia una sólida preparación y una carrera estrechamente ligada al campo de la innovación. Benavides, ingeniera industrial egresada de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta también con una maestría enfocada en creatividad e innovación, además de un doctorado especializado en competitividad, innovación y sostenibilidad. Sus más de veinte años de trayectoria se han desarrollado en la formulación y ejecución de proyectos innovadores, el fortalecimiento de iniciativas empresariales con base tecnológica, la docencia universitaria y la conexión entre academia, sector productivo y entidades estatales. Para el gobierno entrante, estas capacidades son esenciales para avanzar en la política científica y tecnológica nacional.

Entre los desafíos más marcados que enfrentará Benavides se encuentra el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. De acuerdo con lo expresado por la nueva administración, otro reto importante será la recuperación de la confianza entre el sector académico, los investigadores y la comunidad científica. Además, se espera que impulse una mayor inversión en investigación y desarrollo, promoviendo que el conocimiento científico tenga aplicaciones directas para resolver necesidades de las comunidades, potenciar el emprendimiento y estimular el desarrollo regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Claudia Benavides Salazar, la nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación?

Claudia Benavides Salazar es una ingeniera industrial graduada de la Universidad Nacional de Colombia. Posee una maestría en creatividad e innovación y un doctorado en competitividad, innovación y sostenibilidad. De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno, su carrera de más de dos décadas la ha llevado a trabajar en la promoción y gestión de proyectos innovadores, docencia superior y el fortalecimiento del vínculo entre instituciones académicas, empresas y el Estado.

¿Cuál será el principal reto de la nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia?

El principal reto de Claudia Benavides Salazar, según lo anunciado por el gobierno entrante, será fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, además de recuperar la confianza de la comunidad científica y aumentar la inversión en investigación y desarrollo. Todo esto apuntando a que el conocimiento científico responda a las necesidades sociales, empresariales y regionales del país.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.