Por: Gol Caracol

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La polémica alrededor del Deportivo Cali por una supuesta brujería en su sede deportiva sigue dando de qué hablar. Luego de que hace algunos días se conocieran versiones sobre el hallazgo de objetos relacionados con presuntos rituales, ahora en diferentes redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que serían las pruebas de lo encontrado en las instalaciones del club y el estadio.

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Las nuevas imágenes fueron compartidas por la cuenta ‘Deportes Sin Tapujos’ en la red social ‘X’, donde se observan varios de los elementos que, según las versiones conocidas, fueron hallados en el estadio del conjunto ‘azucarero’. Entre ellos aparecen bolsas enterradas, figuras, telas y otros objetos que han despertado toda clase de reacciones entre los aficionados.

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Este episodio surge después de que el propio Deportivo Cali se viera envuelto en una llamativa historia relacionada con presuntos maleficios en su sede, tema que incluso fue revelado por personas cercanas a la institución y que rápidamente se volvió viral.

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#Exclusivo #DeportesSinTapujos

PRUEBAS del maleficio que le hicieron al @DeportivoCaliCP Arco Norte del Estadio, así como en la sede Pance, Admistrariva y en el Bus el día del accidente pic.twitter.com/yNUDJYmb6T — Deportes Sin Tapujos (@DptesSinTapujos) August 1, 2026

Según se conoció previamente, durante trabajos realizados en la sede deportiva del club fueron encontrados varios elementos que algunas personas asociaron con prácticas de brujería. Entre ellos se mencionaron objetos enterrados y artículos considerados inusuales, lo que generó todo tipo de interpretaciones.

La historia tomó aún más fuerza porque el Deportivo Cali atraviesa desde hace varios años un complicado momento tanto en lo deportivo como en lo institucional, situación que ha llevado a que muchos aficionados relacionen, de manera supersticiosa, los malos resultados con estos hallazgos.

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Las imágenes divulgadas recientemente por ‘Deportes Sin Tapujos’ han reavivado el debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que se trata de una muestra de supuestas prácticas esotéricas, otros creen que no existe ninguna prueba concluyente y que todo hace parte de especulaciones alimentadas por el difícil presente del equipo.

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