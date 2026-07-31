Por: Caracol TV

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Deportivo Cali sorprendió este viernes a sus hinchas con el anuncio de la incorporación de Carlos Bacca. El experimentado delantero atlanticense firmó su vínculo contractual, y de inmediato, posó para las cámaras luciendo su nueva indumentaria; la del ‘azucarero’.

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A través de una publicación en sus distintas plataformas digitales, la institución verde del Valle del Cauca informó de esta buena nueva, antes de una nueva jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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“Carlos Bacca, oficialmente jugador del Deportivo Cali“, escribieron de entrada en el club ‘azucarero’.

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