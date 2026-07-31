En la noche de este jueves, 30 de julio, se llevó a cabo el partido de vuelta de los ‘Playoffs’ de la Copa Sudamericana entre O’Higgins de Chile y Boca Juniors de Argentina, un compromiso muy bravo porque el de ida había terminado solo 1-0 a favor del cuadro argentino.

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(Ver también: La palabrota que Cardona le habría dicho a Roldán por expulsión en Atlético Nacional)

En el de vuelta, el equipo chileno, que venía de eliminar a Millonarios, sacó fuerza para empatar la serie, pues lo ganó 1-0 en los 90 minutos con una gran anotación de Francisco González.

Por eso mismo todo se definió desde el punto penalti, dejando como victorioso al cuadro argentino y como una de las figuras al arquero colombiano Álvaro Montero.

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Este fue el resumen de los penaltis:

Qué pasó entre Wilmar Roldán y Leandro Paredes

Ahora, el árbitro de este encuentro fue el colombiano Wilmar Roldán, pero de nuevo protagonizó una situación que fue aplaudida por muchos y cuestionada por otros.

Cuando transcurría el minuto 69 del encuentro, hubo una falta sobre O’Higgins cerca del área de Boca Juniors. Allí, los jugadores protestaron, pero Leandro Paredes, capitán del equipo, llegó empujando a Roldán.

Ante esto, muy fiel a su estilo, el antioqueño se paró firme, lo empujó, le puso tarjeta amarilla y, como seguía la gritería, lo amenazó con expulsarlo del encuentro. En medio de todo esto, Paredes solo le decía “dale” y cuando se aleja se lee en sus labios que le dice “cag…”.

Esta fue la jugada en cuestión:

😳 SE PICÓ TODO: Roldán le terminó dando un empujón a Leandro Paredes. El árbitro colombiano iba a amonestar a un jugador de Boca, Paredes estaba en medio, lo empujó levemente para pasar y allí terminó por armarse todo. “Conmigo no”, le dijo Wilmar. pic.twitter.com/o3TpgDuvmz — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) July 31, 2026

(Ver también: Desenmascaran pelea entre Wilmar Roldán y árbitro en aeropuerto: “Se fueron a las manos”)

Lo cierto es que el compromiso siguió con normalidad y al final fue Boca Juniors el que consiguió la clasificación, por lo que ahora se medirá con Deportivo Recoleta en octavos de final. Ese encuentro será en la semana del 12 de agosto la idea y luego, una semana después, el compromiso de vuelta.

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