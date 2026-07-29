La controversia por el partido entre Argentina y Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. Después del rumor sobre que la IFAB reconociera, mediante la Circular N.° 34, que hubo un error de procedimiento relacionado con la revisión del VAR, la Fifa emitió un pronunciamiento oficial en el que defendió la actuación del equipo arbitral y negó que la Albiceleste hubiera sido favorecida.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿La veremos en el FPC? Así funciona la nueva regla que estrenará la Premier League)

El organismo aseguró que la decisión tomada durante el encuentro buscó corregir una injusticia en el campo y castigar una simulación, por lo que considera que el desenlace de la jugada fue el adecuado.

FIFA defendió la decisión del VAR

En su explicación, la Fifa señaló que la interpretación aplicada durante el Mundial fue consistente con otros casos similares y que el VAR intervino para corregir una identificación errónea provocada por una simulación.

Lee También

“La interpretación de la Fifa sobre Identidad Equivocada se aplicó de manera consistente durante la Copa Mundial de la Fifa. Hubo dos instancias en las que un jugador fue identificado erróneamente como haber cometido una infracción de tarjeta amarilla y el VAR aconsejó al árbitro corregir el error factual causado por la simulación del oponente”, indicó el organismo.

Además, defendió que mantener la amonestación contra el jugador argentino habría significado premiar una acción antideportiva.

“La simulación en sí no puede ser disputada y no debería resultar en una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda luego llevar a más consecuencias. No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR y la decisión restauró la justicia”, añadió la FIFA.

⚽️ 🗣️ FIFA Spokesperson: “FIFA’s interpretation of Mistaken Identity was consistently applied during the FIFA World Cup. There were two instances in which a player was mistakenly identified as having committed a yellow card offence and the VAR advised the referee to correct the… pic.twitter.com/yiAi52t58r — FIFA Media (@fifamedia) July 28, 2026

Habrá revisión del protocolo

Pese a defender la decisión tomada durante el encuentro, la Fifa confirmó que ya trabaja junto a la IFAB para revisar el protocolo y evitar nuevas controversias.

Según explicó el organismo, este caso será analizado durante la próxima Asamblea General Anual de la IFAB con el objetivo de aclarar los alcances del VAR en situaciones similares y ofrecer mayores precisiones a árbitros, jugadores y aficionados.

Con este pronunciamiento, la Fifa intentó cerrar una de las mayores polémicas arbitrales que dejó el Mundial 2026, insistiendo en que la actuación del VAR no favoreció a Argentina, sino que buscó garantizar la justicia deportiva.

* Pulzo.com se escribe con Z