El fútbol podría estar cerca de vivir otro cambio importante en su reglamento. La Premier League estrenará durante la temporada 2026/27 una novedosa norma que busca acabar con una de las estrategias más utilizadas para perder tiempo: las pausas por supuestas lesiones de los arqueros.

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(Vea también: La acción que muchos futbolistas hacen y ahora les puede costar una tarjeta roja en el FPC)

La medida ya fue aprobada por la International Football Association Board (IFAB) como un periodo de prueba en Inglaterra, lo que abre la pregunta de muchos aficionados: ¿podría terminar aplicándose también en el fútbol colombiano?

¿Cómo funcionará la nueva regla?

Cada vez que el partido se detenga porque el portero necesita atención médica, el entrenador deberá designar a un jugador de campo, quien tendrá que abandonar inmediatamente el terreno de juego.

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Ese futbolista permanecerá fuera de la cancha durante al menos un minuto después de la reanudación del encuentro, por lo que el equipo jugará temporalmente con un hombre menos.

La intención es evitar que algunos clubes utilicen las lesiones del arquero para enfriar el partido, cortar el impulso del rival o reunir a todos los jugadores alrededor del entrenador para recibir instrucciones tácticas.

There is a new rule coming to the Premier League for the 2026/27 season to stop goalkeeper tactical timeouts. — Premier League (@premierleague) July 27, 2026

¿Podría llegar a la Liga BetPlay?

Sí, pero todavía no. Por ahora, la medida solo será implementada como prueba en el fútbol profesional inglés, tanto masculino como femenino. Durante toda la temporada, la IFAB y las autoridades del fútbol inglés evaluarán si realmente ayuda a reducir la pérdida de tiempo sin afectar el desarrollo normal del juego.

Si los resultados son positivos, la IFAB podría recomendar su incorporación definitiva a las Reglas de Juego. En ese escenario, federaciones y ligas afiliadas, como la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, tendrían la posibilidad de adoptarla, tal como ha ocurrido con otras modificaciones recientes.

De hecho, en Colombia ya se han implementado cambios promovidos por la IFAB, como la regla de los ocho segundos para los arqueros y la nueva interpretación que permite expulsar a un jugador que se tape la boca para ocultar insultos durante una confrontación.

También habrá más medidas contra la pérdida de tiempo

La prueba no llegará sola. Esta temporada, el fútbol inglés también aplicará nuevas disposiciones para acelerar el juego.

Los árbitros realizarán una cuenta regresiva de cinco segundos cuando un equipo retrase injustificadamente un saque de banda o un saque de meta, mientras que los futbolistas tendrán máximo 10 segundos para abandonar el campo cuando sean sustituidos.

Todas estas modificaciones serán analizadas por la IFAB al finalizar la campaña y servirán para definir si, en el futuro, pasan a formar parte del reglamento internacional y llegan a otras competiciones, incluido el fútbol colombiano.

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