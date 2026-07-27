Un bombazo de última hora se presentó recientemente en la Liga BetPlay, puesto que justo después de que terminó la primera fecha, el Deportivo Cali anunció un gran fichaje para esta temporada.

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Se trata de Carlos Bacca, exdelantero del Junior de Barranquilla, quien llegó a un acuerdo con el equipo ‘Azucarero’ para jugar durante los próximos torneos en la capital del Valle del Cauca.

Así lo anunció el equipo vallecaucano por un comunicado compartido en las redes sociales, asegurando que ahora solo falta el tema de los exámenes médicos y la firma de los documentos correspondientes.

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Este fue el anuncio del equipo vallecaucano:

✍🏼𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 Deportivo Cali ha llegado a un principio de acuerdo con el delantero Carlos Bacca. pic.twitter.com/DIBWZNDGAR — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) July 27, 2026

Así las cosas, en caso de superar los exámenes y de más, el futbolista jugará vestido de verde y blanco, lo cual significará también el décimo equipo en su carrera profesional.

Cómo le fue a Carlos Bacca en el Junior

Cabe recordar que Bacca, de 39 años de edad, regresó al equipo barranquillero en 2022 luego de un gran paso por Europa. Allí sumó 159 partidos y anotó 61 goles, además de aportar 13 asistencias.

En cuanto a títulos, su incorporación también fue fructífera, puesto que levantó tres trofeos en los cuatro años que estuvo, contando la liga del segundo semestre de 2025 y del primer semestre de 2026.

Por otro lado, en el tema personal también consiguió importantes resultados, siendo el goleador en dos oportunidades, mejor jugador del torneo en 2023 e hizo parte del 11 ideal de ese mismo año.

(Ver también: Así fue el gol que se comió Bacca y que le costó la eliminación de Junior en Libertadores)

Sin embargo, en contraparte también hay que destacar que también sufrió una complicada lesión, pues el 8 de junio de 2025 sufrió de una ruptura de tendón de Aquiles, lo cual lo alejó de las canchas durante varios meses.

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