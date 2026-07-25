En los últimos días, las redes sociales han viralizado una emotiva anécdota sobre el futbolista español Marc Cucurella: que no se recoge su característica melena rizada durante los partidos para que su hijo Mateo, quien está en el espectro autista, pueda identificarlo fácilmente en la cancha.

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La historia ha conmovido a cientos de seguidores, pero, como ocurre frecuentemente en la era digital, la realidad es un poco diferente y tiene sus raíces en una etapa mucho más temprana de la vida del jugador.

Cucurella, quien recién celebró sus 28 años y protagonizó uno de los traspasos más destacados del mercado al fichar por el Real Madrid procedente del Chelsea, es conocido tanto por su solidez como lateral izquierdo como por su inconfundible cabello largo. Sin embargo, el origen de ese ‘look’ no está ligado directamente a su rol como padre, sino a una decisión práctica de su madre durante su infancia.

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Según ha explicado el propio futbolista en entrevistas, todo comenzó cuando jugaba en las categorías alevines. Su madre, Patricia Saseta, solía asistir a los partidos, pero se distraía conversando con otros padres en las gradas.

Ante la dificultad para distinguir a su hijo entre decenas de niños con equipaciones similares, Patricia le propuso dejarse crecer el pelo. De esta forma, podía localizarlo rápidamente desde las tribunas gracias a su melena rizada.

El propio Cucurella lo ha confirmado con claridad. En una entrevista concedida a La Voz de Galicia en julio de 2024, declaró: “El pelo nos lo dejó mi madre tan largo porque ella se distraía en el fútbol cuando nos llevaba y para distinguirnos, nos reconocía por el pelo. Jugábamos en alevines, me lo dejé así desde entonces y ya me he quedado con ello. No me ha ido tan mal [risas]”.

Esta decisión infantil se convirtió con el paso de los años en una señal de identidad. Cucurella ha mantenido el estilo a lo largo de su carrera profesional, incluso a pesar de las molestias que le genera en algunos partidos, como cuando rivales tiran de su cabello.

“Es parte de mí; si me lo cambiase, creo que perdería esa esencia”, ha señalado en diferentes ocasiones. Además, tanto su madre como su pareja, Claudia Rodríguez, son grandes admiradoras de su melena, lo que refuerza su decisión de no cortarla.

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¿Cuál es la historia de Cucurella y su hijo?

Es importante aclarar que la historia con su hijo Mateo sí es real y ha sido abordada con transparencia por el jugador. Mateo, uno de los hijos de Cucurella y Claudia Rodríguez, está en el espectro autista.

El futbolista ha hablado abiertamente sobre los desafíos y las prioridades que esto implica en su vida familiar, como la búsqueda de colegios adecuados y el equilibrio entre su exigente carrera y la atención a sus hijos.

Sin embargo, el futbolista nunca ha atribuido el mantenimiento de su cabello largo a la necesidad de que Mateo lo reconozca en el campo. Esa versión, aunque emotiva y bien intencionada, surgió y se amplificó en redes, mezclando hechos reales con una interpretación errónea.

Cucurella ha priorizado siempre el bienestar familiar, pero el origen de su icónica melena remonta a la relación con su madre y su hermano en los primeros años de su formación como futbolista.

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