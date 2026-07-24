El proyecto del nuevo Estadio El Campín continúa avanzando. A través de un comunicado oficial, Sencia Bogotá, empresa encargada de desarrollar el complejo, confirmó que la licencia de construcción quedó en firme, un paso determinante para dar inicio a la fase principal de las obras.

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El anuncio llega en medio de las expectativas de los aficionados y de las dudas que han surgido sobre los tiempos de ejecución del proyecto, que transformará el principal escenario deportivo de la capital.

¿Qué falta para que empiece la construcción?

Según explicó Sencia Bogotá, los trabajos preliminares se encuentran en la etapa final. Estas labores incluyen las demoliciones, el aprovechamiento forestal, las adecuaciones iniciales del terreno, la desconexión de redes de servicios públicos y diferentes pruebas técnicas necesarias antes del inicio de la construcción.

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Además, la empresa confirmó que recientemente recibió la notificación de que la Licencia de Construcción quedó en firme, lo que permite avanzar hacia la siguiente fase del proyecto.

Actualmente, el concesionario adelanta los últimos trámites exigidos por las autoridades competentes, requisito indispensable para comenzar oficialmente la construcción del nuevo estadio.

Sobre la construcción del nuevo Estadio de Bogotá, Sencia se permite informar a la ciudadanía que: 1. Los trabajos preliminares previos a la fase constructiva de la obra, los cuales incluyen: demoliciones, aprovechamiento forestal, adecuaciones preliminares del terreno,… — Sencia (@SenciaBogota) July 24, 2026

Persisten dudas sobre el futuro del Campín

Tras conocerse el comunicado, varios usuarios en redes sociales expresaron su escepticismo sobre el cronograma de la obra y se preguntaron si será posible cumplir con los plazos anunciados para la entrega del nuevo escenario.

Pese a esas inquietudes, Sencia Bogotá insistió en que el proyecto continúa avanzando conforme a las etapas previstas y reiteró que el inicio de la fase constructiva dependerá únicamente de la culminación de los procedimientos administrativos que aún están en curso.

El nuevo Campín hace parte de una ambiciosa renovación del complejo deportivo de Bogotá y busca modernizar uno de los estadios más emblemáticos de Colombia, sin afectar la continuidad de los eventos deportivos durante el desarrollo del proyecto.

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